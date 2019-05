Prete non lo fa entrare in chiesa | il cane piange sul sagrato al funerale del padrone

Matteo Salvini : Non chiederò poltrone in più dopo il 26 maggio - ma Pretendo la flat tax : Matteo Salvini commenta lo scenario previsto dopo il voto del 26 maggio: "Se la Lega sarà il primo partito in Italia non chiedo mezza poltrona in più, c’è un contratto", assicura il ministro dell'Interno, sottolineando che però dovranno essere concordate le priorità dell'agenda, che vede la flat tax al primo posto.

Il controllore hot! Pretende prestazioni sex da chi non ha il biglietto del treno : È stata licenziata in tronco il controllore donna che estorceva prestazioni o giochi sex con chiunque venisse colto senza biglietto. Generalmente durante la notte, quando i vagoni rimanevano vuoti e poteva dar sfogo alle sue fantasie. La donna adescava gli uomini che viaggiavano senza biglietto del treno e, una volta controllato che il vagone fosse vuoto, avanzava le proposte indecenti. I passeggeri dovevano accettare anche di essere ...

"Aldo Moro beato? Non sarò io a farlo" : l'annuncio del Prete che seguiva la causa : Aldo Moro non sarà beato, almeno per ora. Padre Gianni Festa, il postulatore generale dei Domenicani al quale la Santa Sede nel 2018 ha affidato il processo di beatificazione di Aldo Moro, dallo scorso settembre ha rinunciato all’incarico.“Da settembre scorso non mi occupo più della causa di beatificazione di Moro per questioni riservate, personali”, spiega all’Adnkronos padre Festa. Una decisione che, come ...

Il tifoso contestatore - spesso non pagante - Pretende ma ci mette poco di suo : Finalmente, come sospirano in molti, la stagione calcistica del Napoli non ha più nulla da dire. È finita con tre giornate di anticipo. Resta nell’aria la severità con cui ormai troppi napoletani giudicano quella che un tempo era definita la loro “squadra del cuore”. Amarezze premeditate per una parte di tifoseria che, sin dalla scorsa estate, aveva già manifestato tutto il suo disamore per una squadra che aveva perso forse l’unico motivo per ...

Cremona - il divieto del sindaco non basta : cerimonia per Mussolini e Farinacci con Prete negazionista e saluti romani : Quella commemorazione fascista non doveva tenersi. Nessun omaggio al Duce e al ras cremonese Roberto Farinacci. Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, nei giorni scorsi, era stato chiaro. E aveva emesso un’ordinanza: vietate le celebrazioni per Benito Mussolini e i morti della Repubblica di Salò. Ed invece, in mattinata al civico cimitero, il comitato onoranze cremonesi della Repubblica sociale italiana ha tenuto l’annuale ...

Conte : "Su 5G Pretendiamo sicurezza da tutti - non solo dalla Cina" : Sul 5G l'Italia pretende sicurezza da tutti e non solo dalla Cina . A dirlo è il premier Giuseppe Conte in visita a Pechino alla vigilia della sua partecipazione alla sessione plenaria del secondo ...

Perché il M5s Pretende le dimissioni di Siri ma non può "tirare la corda" fino alla crisi : Di Maio: "Siri si deve dimettere". No di Salvini. Nessuna crisi in vista, "solo" un gioco tutto interno alla maggioranza in...

Governo - Salvini : “Non sarò io a farlo saltare. L’indagine su Siri? Pretendere dimissioni ora non è da Paese civile” : A far saltare il Governo “non ci penso neanche”, perché “ho, anzi abbiamo, ancora troppe cose da fare”. Parola del vicepremier leghista Matteo Salvini, intervistato da QN. “Mi auguro che qualcuno non voglia far saltare il tavolo per interessi di partito. Io non ho intenzione né di andare a votare prima del previsto, né di tornare al passato”, precisa il ministro dell’Interno, in vacanza in Trentino con i ...

"Il pacco viveri vada agli italiani e non ai rom"A Roma Prete di periferia cede a Casapound : Il gruppo di estrema destra aveva "avvisato" don Antonio qualche giorno fa di persona e via social: "Invitiamo il parroco a dare un contributo concreto alle distribuzioni con cui settimanalmente aiutiamo i nostri connazionali in difficoltà". E lui si è arreso: "Non posso rischiare un altro caso come Torre Maura"

Ancelotti tira un solco con gli ultras : «Pretendere un risultato non mi piace» : «Noi vogliamo vincere». E chi è che non vuole vincere. «Pretendiamo la coppa». «Beh, a me il verbo pretendere non piace. Si può pretendere il massimo impegno» di sudare la maglia, di dare il 101% ed ogni altra cosa inerente la propria abnegazione. Ma non si può «Pretendere di vincere la coppa». «Il risultato sportivo al massimo si desidera». Carletto Ancelotti con queste parole ha tracciato un solco tra lui e gli ultras. Non sono piaciuti gli ...

Ariadna Romero su Pretelli - appello a Barbara d’Urso : “Non ascoltare” : Ariadna Romero fa chiarezza su Pierpaolo Pretelli. La modella scrive a Barbara d’Urso: “Faccio appello a te che sei donna e mamma sensibile” Le voci del gossip corrono e sussurrano di un ritorno di fiamma tra la modella cubana Ariadna Romero e l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli. Ma che cosa c’è di […] L'articolo Ariadna Romero su Pretelli, appello a Barbara d’Urso: “Non ...