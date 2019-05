Precari scuola e aumenti stipendi | Bussetti | ‘Niente promesse a vuoto’

Scuola - Precariato docenti ultime notizie : Lena Gissi sbotta ‘Tutto questo non lo accetto’ : La segretaria nazionale di Cisl Scuola, MaddaLena Gissi, ha replicato alle critiche mosse contro la proposta dei sindacati formulata nei giorni scorsi al Governo. In una nota diffusa dal sindacato, Lena Gissi dichiara: ‘Non accetto che si metta in caricatura una proposta sindacale sul reclutamento che credo molto meditata e seria, che non nasce da ideologie o inseguimento del consenso ma da una profonda, diretta e quotidiana conoscenza di ...

Scuola - Bussetti su stabilizzazione Precari : ‘No promesse a vuoto - no campagna elettorale’ : In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha replicato alle critiche rivoltegli in seguito all’annuncio delle misure a beneficio dei precari storici della Scuola. Bussetti rispedisce al mittente le accuse sulle misure a favore dei precari storici della Scuola ‘Questo Governo ha già dimostrato di non fare promesse a vuoto. Noi alle parole facciamo ...

Scuola - stabilizzazione docenti Precari ultime notizie : M5S e Lega non se le mandano a dire : L’annuncio del ministro Bussetti riguardante la stabilizzazione del precariato storico sta destando una valanga di polemiche. C’è chi parla di sapiente mossa a poche ore dall’importante consultazione elettorale delle europee. M5S su annuncio Bussetti: ‘Mossa azzardata a 2 giorni dal voto’ Sul quotidiano ‘La Stampa’, vengono riportate le parole di Bianca Laura Granato e Alessandra Carbonaro, capigruppo ...

Scuola - Precariato e reclutamento ultime notizie : ora tocca ai vincitori concorsi e ai docenti di ruolo : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dato il proprio assenso alle ‘misure uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sì a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013.’ Ministro Bussetti apre ai precari ‘storici’: Snals ‘Bene, ma non basta’ Il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira ...

Precari di scuola e sanità - i ministri : “Pronti ad assumervi” a poche ore dalle elezioni : Quando mancano 48 ore all’apertura delle urne, i ministri leghisti Marco Bussetti e Giulia Bongiorno annunciano un piano di stabilizzazioni e assunzioni nella scuola che fa scattare l’applauso dei sindacati, ma scatena il mal di pancia degli alleati del Movimento 5 Stelle, infastiditi al punto da mettere in guarda il ministro dell’Istruzione da «fo...

Scuola - Bussetti : misure straordinarie per assunzione Precari : Il ministro dell'Istruzione recepisce la proposta dei sindacati per l'aumento di stipendio e la stabilizzazione. La ministra Bongiorno: via libera al nuovo contratto dei presidi

Scuola - Precariato e reclutamento docenti ultime notizie : focus sulla trattativa Governo-sindacati : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, è stato intervistato dal noto portale ‘Tecnica della Scuola’ in merito alla trattativa in corso tra Governo e sindacati sulla questione precariato e reclutamento docenti. Sinopoli a ‘Tecnica della Scuola’: ‘Obiettivo ambizioso nella trattativa con il Governo’ Sinopoli ha ricordato le diverse riforme che si sono succedute negli anni scorsi e che hanno ...

Scuola - Precariato ultime notizie : pressing per PAS e concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...

Concorsi scuola - proposta sindacati : 55.604 docenti Precari per 25.000 cattedre col PAS : In queste ultime settimane il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha incontrato più volte i sindacati della scuola per discutere sul problema del precariato storico che da tanti anni affligge il nostro Paese. In particolare i sindacati stanno cercando di ottenere dei vantaggi per i docenti che hanno un’esperienza pluriennale nel mondo della scuola, ma ancora non sono riusciti ad ottenere il ruolo. Il requisito fondamentale per accedere a ...

Scuola - Precari con 36 mesi : trattative Miur sindacati in corso : Procedono le trattative tra il Ministero e le organizzazioni sindacali per arrivare ad un accordo che porti alla stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio. Tra due giorni si riunirà nuovamente il Consiglio dei Ministri ma difficilmente si parlerà di Scuola. L’obiettivo finale è quello di arrivare ad inserire un emendamento ad hoc nel prossimo decreto concretezza. Le due possibilità di accesso al ruolo Le parti al tavolo ...

Scuola - Precariato docenti e ATA ultime notizie : ‘Accordo fallimentare - ecco perché’ : La proposta dei sindacati messa sul tavolo del Miur quale possibile soluzione al problema del precariato non piace ad una buona fetta di precari. Viene considerata, infatti, una proposta troppo limitativa, visto che non si sta tenendo conto delle situazioni in cui versano altre categorie di docenti precari e del personale Ata. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che ha commentato così la ...

Scuola - PAS e Precariato docenti ultime notizie : ecco i dettagli della proposta : Prosegue il tavolo tecnico sulla questione del precariato docenti e ATA: ieri si è tenuto un nuovo incontro tra il Miur e i sindacati, incentrato sopratutto sui docenti con più di 36 mesi di servizio. Le parti sociali hanno presentato una proposta dettagliata all’amministrazione centrale, proposta che verrà esaminata dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro di ...

Scuola - Precariato ultime notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Scuola - Precariato docenti ultime notizie : PAS 36 mesi - pressing per accesso a tutti : C’è grande attesa per l’esito dell’incontro odierno tra Governo e sindacati in merito alla questione del precariato. A questo proposito, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, ha rilasciato alcune dichiarazione in merito alle possibili soluzioni ‘strappabili’ al Miur. Fase transitoria abilitante per tutti i docenti con 36 mesi ‘Auspichiamo che l’incontro di oggi sia risolutivo ...