Prato, infarto mentre è al seggio: morta una donna, quarto decesso nel giorno delle elezioni

(Di lunedì 27 maggio 2019) Unadi 72 anni èper unsi trovava in undi Seano, in provincia di, dopo essere stata colta da un malore. In presenza dei familiari, si è accasciata ed è stata trasferita in ospedale, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. È questo ilverificatosi nelelezioni europee.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...