Ppe e S&D senza maggioranza | sovranisti non sfondano

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Europarlamento : Ppe primo - poi S&D : 22.23 Popolari primi con 177 seggi, seguiti da socialisti e democratici con 147, poi i liberali a 101. Quarti i Verdi con 69 eurodeputati, seguiti dai conservatori a 59, mentre l'Enf ne avrebbe 57 e l'Efdd 56. E' la prima proiezione della composizione del Parlamento europeo, basata sugli exit poll di 11 Paesi e sulle intenzioni di voto di altri 17. Popolari e S&D senza maggioranza assoluta: 324 seggi sui 376 necessari.