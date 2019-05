Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti

Fujifilm XF10 : APS-C a Portata di tasca : Design curato, prezzo contenuto e specifiche soddisfacenti: Fujifilm XF10 è la nuova fotocamera compatta dell’azienda che vanta di un ampio sensore APS-C. Uso di molti è associare le compatte a prodotti di bassa qualità che leggi di più...

Volley – ImPortante rinnovo in casa Millenium : confermata la schiacciatrice Jessica Rivero : La schiacciatrice Jessica Rivero confermata per la prossima stagione. La Banca Valsabbina Millenium Brescia, con grande piacere, comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo con la schiacciatrice spagnola di origini cubane Jessica Rivero Nata a Cuba, il 15 marzo 1995, naturalizzata spagnola, vestirà per la seconda stagione la maglia biancogiallonera della Millenium. Ingaggiata nella stagione 2018-19, la prima in A1 del sodalizio ...

Napoli. Falsati gli appalti per imPortanti lavori edili e strutturali nel porto : Sarebbero stati Falsati gli appalti per importanti lavori edili e strutturali nel porto di Napoli. È quanto ha scoperto la

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri resta in vetta ma Luthi si Porta a -7 : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo cinque prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Baldassarri Lorenzo ITA 75 2 77 Luthi Thomas SWI 68 3 11 4 NAVARRO Jorge SPA 64 4 14 3 MARQUEZ Alex SPA 61 5 19 5 SCHROTTER Marcel GER 56 6 32 13 FERNANDEZ Augusto SPA 43 7 37 5 GARDNER Rem y AUS 38 8 37 0 BINDER Brad RSA 38 9 37 0 MARINI Luca ITA 38 10 40 3 BASTIANINI Enea ITA 35 11 48 8 VIERGE Xavi SPA 27 12 49 1 LECUONA Iker SPA 26 13 53 ...

Inter - Spalletti : “Io ai saluti? Imparare dal comPortamento di Agnelli” : “Alla Juventus hanno messo in discussione Allegri dopo la partita con l’Ajax. Agnelli è andato in conferenza stampa e dopo ha cambiato allenatore. Secondo me si può Imparare da quel comportamento, poi non so…”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo il 2-1 sull’Empoli in merito al suo probabile addio a fine stagione. “Abbiamo fatto una buona gara, è chiaro che avevamo un doppio ...

Inter-Empoli 2-1 - le pagelle : Keita - Nainggolan e Handanovic Portano la Champions League : L'ultima giornata di campionato ha segnato i suoi verdetti. L'Inter batte l'Empoli 2-1 e vola in Champions League, mentre i toscani retrocedono in Serie B. I nerazzurri passano in vantaggio con Keita al 51', pareggio di Traore al 76' e gol vittoria di Nainggolan all'81'. I padroni di casa chiudono al quarto posto con 69 punti, a più uno sul Milan. Gli ospiti, invece, chiudono a quota 38 a pari punti con il Genoa e retrocedono per lo svantaggio ...

Corsa salvezza - i verdetti : lacrime per l’Empoli - il ‘biscotto’ Porta alla salvezza Fiorentina e Genoa [FOTO] : 1/31 Marco Bucco/LaPresse ...

Elezioni europee - mancano tre ore alla chiusura dei seggi : perché è imPortante votare : Tra tre ore si chiudono i seggi per le Elezioni europee: quasi la metà degli Italiani si sono già recati alle urne, mentre molti non hanno ancora esercitato il proprio diritto al voto. Ecco qualche motivo per votare per chi è indeciso: perché si vota alle Elezioni europee, per cosa si vota e quali sono i candidati.Continua a leggere

‘La Fagianata di Magrini’ : “Nibali vincitore morale - Carapaz si comPorta da padrone - Roglic sfortunato. Martedì il Mortirolo” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 VINCENZO NIBALI, IL vincitore morale: Era la sua tappa, era quella a cui teneva di più. Era motivato, su queste strade aveva vinto due Giri di Lombardia. È stato bravo Carapaz a intuire l’attacco, Nibali è il vincitore ...

Si trova senza Portafogli e valigia! Turisti in balìa degli scippatori a Napoli : Il video postato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Un gioco di prestigio davvero notevole e tre persone riescono a rubare portafogli e valigia al turista. I fatti sono successi nei pressi della centralissima corso Umberto, nel centro di Napoli. Nel video, ripreso dalle telecamere di sicurezza e pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francescco Emilio Borrelli, è ...

Napoli - il gioco di prestigio dei tre e il turista si trova senza Portafogli e valigia : Il video postato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza Stefano Damiano Un gioco di prestigio davvero notevole e tre persone riescono a rubare portafogli e valigia al turista. I fatti sono successi nei pressi della centralissima corso Umberto, nel centro di Napoli. Nel video è possibile vedere quanto, con una rapidità sorprendete, le tre persone siano in grado di ...

Box Office USA 24-26 maggio Aladdin si Porta in testa : Box Office Italia e USA 24-26 maggioBox Office USA 24-26 maggio Aladdin in testaUn revival subito in testa Aladdin con più di 80 milioni di incasso secondo BoxOfficeMojo che secondo le stime degli studios diventeranno 112 comprendendo anche lunedì, Memorial Day (e quindi festa) negli Stati Uniti. Il film sta particolarmente andando bene nel Sud e Ovest degli USA, ma è forte in tutto il paese. Disney ha cercato di evitare l’etichetta di ...

Lazio - Immobile : “Inzaghi? Se andrà via sarà una perdita imPortante. Nessun problema con Mancini” : Ciro Immobile, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta rimediata con il Torino per 3-1, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e di Nazionale: “Non è bello chiudere il campionato con una sconfitta, ma va bene così. Dopo la vittoria della Coppa Italia c’è stata un po’ di distrazione, ma sapevamo che questo poteva capitare”. “A livello personale sono molto contento di questa stagione e non la ritengo una ...

Speciale Porta a Porta : exit poll e proiezioni Opino - ospiti e anticipazioni : Speciale Porta a Porta: exit poll e proiezioni Opino, ospiti e anticipazioni Il programma di Bruno Vespa guiderà i telespettatori nelle fasi finali della consultazione per le Europee di questo 2019. Lo Speciale del giornalista Rai andrà in onda a partire dalle ore 22.50 sulla rete 1 della Rai, dieci minuti prima della chiusura delle urne. La seconda fase, ricca di commenti e analisi, andrà in onda lunedì, dalle ore 21.25, sempre sul canale ...