Pochettino | che lezione di stile | “mio futuro? Ci giochiamo la Champions | parlarne ora è

Sarri avrebbe più frecce nel suo arco rispetto a Pochettino per la panchina della Juve : Archiviata l'era Allegri, foriera di ben 11 trofei, la Juventus è impegnata nella ricerca del suo degno erede. I profili vagliati dalla triade dirigenziale sono possibili come Sarri, Inzaghi, Mihajlovic e Pochettino, e poi c'è il sogno Guardiola, destinato a rimanere tale secondo quanto ha affermato l'avvocato Galassi, facente parte del CdA del Manchester City. Con il passare dei giorni, il cerchio sul nuovo inquilino della panchina bianconera ...

Pochettino fa retromarcia «Voglio restare al Tottenham» e spegne le voci di un passaggio alla Juve : retromarcia per l’allenatore del Tottenham, Maurizio Pochettino in un’intervista a TalkSport spegne le voci di mercato che lo volevano come candidato sulla panchina della Juventus e conferma la sua permanenza a Londra. Mentre solo poche settimane fa aveva dato l’idea di essere pronto a salutare la società inglese “Dopo la Champions, vorrei andar via”, oggi ha ritrattato «Voglio restare qui. Oggi per me il Tottenham ...

Il Real Madrid bacchetta Pochettino : “nessuna richiesta per dormire a Valdebebas” : Il Real Madrid ha risposto per le rime a Pochettino dopo le sue parole di stamane in merito alla permanenza nel centro sportivo delle merengues “Il Futuro? Non ho altri obiettivi se non allenare il Tottenham, non ho il coraggio di sognare a lungo termine, il calcio ti mette dove meriti. Il Real Madrid? Ci siamo allenati a Valdebebas ma non ci abbiamo dormito. Florentino mi ha detto che potrò dormire lì solo quando diventerò ...

Pochettino alimenta i dubbi sul suo futuro : le parole sibilline del tecnico del Tottenham : Mauricio Pochettino vuole investimenti importanti per il suo Tottenham altrimenti lascerà il club dopo la finale di Champions Mauricio Pochettino non è certo della sua permanenza al Tottenham ed al momento sembra essere concentrato solo sulla finale di Champions League contro il Liverpool di Klopp. Il tecnico argentino ha parlato di questo ed altro in una recente intervista: “Non prenderò decisioni se non dopo la finale” le ...

Tottenham - Pochettino ‘incerto’ : “Il mio futuro? Dipende dal progetto” : A differenza di Guardiola e Sarri, Pochettino non si è detto sicuro di proseguire con certezza la sua avventura al Tottenham, aprendo difatti a possibili scenari futuri. Ecco le sue parole ai microfoni di “Cadena Cope”. “Il mio futuro non Dipende dal risultato della finale di Champions. Avevamo un progetto quinquennale in cui l’obiettivo era portare il Tottenham ai più alti livelli e giocare la Champions una volta ...

Juventus - successione di Allegri : Sarri in vantaggio incontra Paratici - superato Pochettino. Smentita su Guardiola : Dopo una settimana dall’annuncio di addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus, i bookmaker si arrabattano ancora per capire chi sarà il successore. Un nome, su tutti, è emerso negli ultimi giorni: Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea ed ex allenatore del Napoli. Di certo, a Londra c’è stato un incontro faccia a faccia, segretissimo, tra lui e il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Parataci. Ma la strada non è ...

Tottenham - Pochettino fa chiarezza sul proprio futuro : “vi dico cosa ho in mente” : L’allenatore del Tottenham ha parlato del proprio futuro, sottolineando come al momento sia concentrato solo sulla finale di Champions League E’ inserito nella lista dei candidati alla successione di Allegri sulla panchina della Juventus, ma al momento Pochettino ha in mente soltanto la finale di Champions League. Pochettino – LaPresse/PA Intervenuto ai microfoni di El Partidazo de Cope, l’allenatore degli Spurs ha ...

Juve tra Sarri e Pochettino. City : “Guardiola? Ridicolo” : Adesso le tracce per arrivare al nuovo allenatore della Juventus portano soprattutto a Londra. La scelta del club bianconero per riempire il vuoto lasciato dopo 5 anni da Allegri sarebbe orientata su Maurizio Sarri, ex del Napoli e ora al Chelsea tra pochi giorni alla finale di Europa League, o su Pochettino, in corsa per vincere la Champions con il Tottenham. Entrambi hanno una buona esperienza internazionale e Sarri ora sembra il grande ...

Nuovo allenatore Juventus - parla il cugino di Pochettino : “tutta la famiglia lo spinge in bianconero - si è incontrato con Paratici” : Daniele Pochettino, cugino dell’allenatore del Totteham, ha rivelato dei particolari retroscena riguardanti un possibile arrivo in bianconero del coach degli Spurs Venerdì scorso, la Juventus ha annunciato al mondo intero la separazione con Massimiliano Allegri. La società bianconera e l’allenatore toscano prenderanno strade diverse dopo Sampdoria-Juventus, chiudendo dunque un cliclo straordinario e vincente. La domanda adesso ...

Juve : Paratici avrebbe dato l'incarico a Trimboli di sondare il terreno per Pochettino : I riflettori in questo momento sono puntati sulla Juventus, infatti c'è grande attesa e curiosità su chi sarà l'erede di Massimiliano Allegri, vincitore di ben undici trofei. La dirigenza dell Continassa sta valutando diversi profili per fare la migliore scelta, ma non è facile perché i top del settore sono impegnati o hanno costi esorbitanti. La lista di Fabio Paratici degli allenatori da ingaggiare non presenta poi così tanti nomi, perché ...

Juve : Sarri non avrebbe l'approvazione di CR7 - Pochettino metterebbe tutti d'accordo : L'era Allegri è ormai al tramonto, adesso la Juventus avrà l'onere di trovare un allenatore che possa raccogliere la pesante eredità di Massimiliano e abbia l'autorevolezza di gestire un gruppo di campioni. Solitamente la dirigenza della Continassa nelle sue scelte non si fa influenzare dalla volontà dei giocatori, ma questa volta dovrà tenere in conto anche le idee di Cristiano Ronaldo, visto che si dovrà ripartire da lui per dare un nuovo ...

Il cugino di Pochettino : 'La Juve cerca un vincente e Mauricio ha questa attitudine' : La Juventus ha deciso di porre fine all'era Allegri. Ora, però, è alla ricerca di un altro allenatore di spessore con il quale dare un assalto più convincente alla Champions League. Tra i profili vagliati c'è anche quello di Mauricio Pochettino, in forza al Tottenham. Il tecnico, originario di Virle, ha dei parenti a Torino e la redazione di TuttoJuve.com ha intercettato il cugino Daniele per sapere se ci possano essere possibilità di sedere ...

Allegri e la Juventus si lasciano : scatta il 'totonome' - da Inzaghi a Pochettino : Non era scontato, ma era prevedibile e ci sta. La separazione tra la Juventus ed Allegri è ormai bocca di tutti, ma non era qualcosa su cui tutti ci avrebbero puntato. Dopo i tre anni passati sulla panchina nel Milan, dalla stagione 2014-2015 il tecnico livornese siede sulla panchina della Juventus, ha sempre vinto lo scudetto, quattro Coppe Italia, due Supercoppe Italiane ed ha sfiorato due Champions League perdendo solamente in finale. Come ...

La bomba dall’Inghilterra - porte girevoli Juve-Tottenham : “scambio” Allegri-Pochettino : La notizia è di oggi è rimbalza direttamente dall’Inghilterra. Secondo il tabloid britannico “Sunday Express” potrebbe verificarsi una sorta di “scambio” tra le panchine di Juventus e Tottenham, con Pochettino a Torino e Allegri a Londra. L’ex allenatore bianconero non ha mai fatto mistero della sua apertura rispetto alla possibilità di un’esperienza in Premier League. Però, sempre secondo il ...