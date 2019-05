Playout Serie B e caso Palermo | le importanti dichiarazioni di Gravina

Playout Serie C – Lucchese corsara - Cuneo in Serie D : il tabellino della sfida : Primi verdetti dagli spareggi Playout di Serie C. Si è appena conclusa una delle due gare di ritorno previste per oggi. La Lucchese ha condannato il Cuneo alla retrocessione in Serie D e attende adesso la vincente della sfida tra Paganese e Bisceglie (alle ore 18) per determinare chi affronterà nella finale per mantenere la terza Serie. Dopo il 2-0 dell’andata, infatti, la squadra toscana ha vinto per 1-0 anche il match di ritorno. ...

Calcio - Serie B : il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia e annulla lo stop dei Playout : Nuova puntata della saga “playout” nella Serie B di Calcio. Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso del Foggia ed ha annullato la decisione della Lega di B di eliminare i playout. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito, infatti, che la modifica della graduatoria del campionato, in conseguenza della retrocessione del Palermo, consente l’avvio dei match validi per la permanenza nella categoria. Come è noto, la ...

Serie B - “no a retrocessione del Foggia - si deve giocare il Playout” : Tar del Lazio annulla la decisione del Consiglio di Lega : Lo spareggio salvezza tra Foggia e Salernitana si deve giocare: lo dice il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei pugliesi contro la decisione della Lega Serie B di mandarli direttamente in Serie C, annullando il playout previsto tra quartultima e quintultima, dopo la retrocessione per illeciti amministrativi del Palermo. La vicenda però è tutt’altro che chiusa: si tratta solo di una decisione cautelare, con l’udienza collegiale fissata ...

Serie B – Colpo di scena! Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia : sospeso l’annullamento dei Playout. La motivazione : Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia Il TAR del Lazio accoglie il ricorso del Foggia legato all’annullamento dei playout dopo la retrocessione del Palermo in C: “Disputa possibile”. Il Foggia aveva presentato ricorso dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale e della Lega di B, che aveva bloccato la disputa dello spareggio salvezza in seguito alla discesa in terza Serie del Palermo che aveva consentito ...

Squalificati Serie C - le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’andata dei Playoff e dei Playout : Il Giudice Sportivo di Serie C, in relazione alle gare dei play-off, tra i giocatori una giornata di squalifica per Ricci e Scaglia (Carrarese). Tra i dirigenti inibizione fino a tutto il 30 maggio 2019 e 500 euro di ammenda per Caiata (Potenza). Ammende a Catania (2.000), Carrarese, Potenza (1.500). Per quanto riguarda i play-out, due giornate di squalifica a Djoulou (Bisceglie), Dellafiore (Paganese). Una giornata a Bernardini ...

Playout Serie B - Ghirelli non le manda a dire : “Conflitto di interessi da parte di Lotito” : “La decisione della Serie B sui play out doveva essere presa solo dopo che la giustizia endofederale aveva terminato il suo iter. Così si è sempre agito“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Playout Serie B, ancora tanti punti interrogativi: l’intervento di Gravina “Non si capisce perché non si sia coinvolta la governance FIGC nella decisione ed ancora una volta si rischia di assestare un ...

Playout in Serie B? Interviene il Collegio di Garanzia dello Sport : Il Collegio di Garanzia dello Sport Interviene in merito alla disputa o meno dei Playout in Serie B Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, chiederà un parere al Collegio di Garanzia dello Sport sulla disputa o meno dei Playout in Serie B. Lo ha annunciato lo stesso Gravina al termine del consiglio federale. Per quanto riguarda i playoff, dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto in classifica decisa dal Tribunale ...