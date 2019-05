Piemonte | Cirio centrodestra verso la vittoria Il M5S perde Livorno

ilsole24ore

(Di lunedì 27 maggio 2019) In testa a Torino secondo le proiezioni c'è Alberto: il candidato delè accreditato al 49,2%, con il governatore dem uscente Sergio Chiamparino al 36,8 per cento. In ballo, oltre alla scelta del Governatore dele al rinnovo del Consiglio regionale, anche il voto per la scelta del sindaco e del Consiglio comunale in 3.654 Comuni sparsi in tutta Italia, tra cui 5 capoluoghi di provincia: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso...

