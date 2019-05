Piemonte | Alberto Cirio verso la vittoria | colpo di Matteo Salvini | le conseguenze per il

Elezioni Regionali Piemonte - i primi risultati : vince Alberto Cirio - candidato del centrodestra : Alberto Cirio, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore del Piemonte: al secondo posto arriva Sergio Chiamparino (Pd). Staccati arrivano Giorgio Bertola, candidato del M5S e Walter Boero, del Popolo della Famiglia. Nella Regione il l'affluenza definitiva è stata del 63,34%, dato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Piemonte - Alberto il velocista si gode il traguardo spinto dal Carroccio : Nei giorni scorsi l’aveva detto: «Seguirò i risultati dalla mia Alba, come al solito». In realtà più che di un’abitudine si tratta di una sorta di rituale scaramantico, seguito in tutti gli snodi della sua vita politica. ...

Exit poll Regionali Piemonte : il candidato di centrodestra Alberto Cirio vince - sconfitto Chiamparino : I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Ma qualche indicazione sull’esito del voto in Piemonte, chiamato a rinnovare il presidente della Regione e il Consiglio regionale, arriva già dagli Exit poll. In testa, secondo il consorzio Opinio Italia per la Rai c’è Alberto Cirio: il candidato del centrodestra è accreditato tra il 45% e il ...

Alberto Cirio : "Un Piemonte più veloce - con i territori protagonisti" - FOTO : ... candidato del centro destra alla presidenza della Regione che, venerdì, è stato a Vercelli, Santhià e Trino per una serie di colloqui con il mondo imprenditoriale, professionale, agricolo, dell'...

Piemonte - Alberto Cirio candidato presidente del Centrodestra/ Intesa Lega-FI-FdI : Elezioni Regionali in Piemonte, è Alberto Cirio il candidato presidente del Centrodestra: la coalizione punta sull'europarlamentare forzista.

Piemonte - accordo centrodestra su candidatura Alberto Cirio : Roma, 29 mar., askanews, - I leader del centrodestra hanno raggiunto, in vista delle prossime elezioni Amministrative, gli accordi che consentiranno di 'portare il buongoverno anche alla Regione ...

Elezioni Piemonte - Alberto Cirio (Fi) è il candidato governatore del centrodestra. È ancora indagato per peculato : Dopo lunghe trattative tra Forza Italia e Lega, alla fine ce l’ha fatta. L’eurodeputato Alberto Cirio sarà il candidato presidente della Regione Piemonte a guida della coalizione di centrodestra. Dovrà vedersela contro l’attuale governatore Piemontese, il dem Sergio Chiamparino, e contro Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle. Il via libera alla sua candidatura è stato stabilito venerdì pomeriggio durante un vertice a Milano tra le ...

Alberto Cirio candidato alla presidenza del Piemonte per il centrodestra : Limitandosi a dire: 'Ho imparato che in politica c'è anche il momento in cui bisogna restare in silenzio. Parlerò da candidato quando sarà ora'. Il momento adesso è arrivato.