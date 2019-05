Pescara | si separano le strade tra il club abruzzese e Pillon | Zauri sarà il nuovo tecnico

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Siledele di Giuseppedopo la sconfitta nella gara con il Verona, nel ritorno delle semifinali playoff di serie B. Ilha salutato i tifosi e la città: “Ringrazio i giocatori che hanno dato tutto. Ringrazio la società che mi ha voluto qui, soprattutto Repetto che mi è stato vicino. In particolare mi dispiace e ringrazio la tifoseria che mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza. Questa è una conferenza di addio, credo che la società debba ricominciare con unallenatore perché è giusto così. Mi dispiace molto per non essere riusciti a coronare un sogno. A prescindere da tutto lascerò il, era nell’aria e voglio anticipare. Sono stato benissimo qui, voglio un ricordo positivo die di tutti. Ho vissuto intensamente questo periodo, e voglio ricordare tutto così. Sono arrivato in punta di piedi – ha ...

apetrazzuolo : UFFICIALE - Pescara e Pillon si separano - petrazzuolo : UFFICIALE - Pescara e Pillon si separano -