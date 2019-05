huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019)pernella tornata elettorale di domenica. Dopo aver dato la vittoriaalla, ancheelezioni comunali(Reggio Calabria) ha inflitto un altro dispiacere al suo ex sindaco, diventato negli ultimi anni simbolo delle politiche di accoglienza in Italia, attualmente in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un’inchiesta della procura di Locri per presunte irregolarità nella gestione dei progetti di integrazione dei migranti.Amministrative, infatti, isi hanno premiato il candidato sindaco di “Rinasce”, Antonio Trifoli, che ha sconfitto Maurizio Cimino, di “puntozero”, e Maria Caterina Spanò, candidato sindaco per la lista “Il Cielo Sopra”, nella quale era candidato come consigliere comunale lo stesso.Per, che è stato ...

marcofurfaro : #MimmoLucano - unico politico italiano in esilio - torna a #Riace per votare. E abbraccia il padre, 92 anni, che no… - lauraboldrini : Governo e Arma si costituiscono parte civile nel processo per omicidio #Cucchi E #Riace vince il ricorso al Tar c… - HuffPostItalia : Per Mimmo Lucano doppia sconfitta: a Riace vince la Lega sia alle europee sia alle comunali -