Pensiero del giorno – La Fisica Quantistica

VIDEO Lewis Hamilton in lacrime dopo la pole a Montecarlo : il Pensiero del britannico a Niki Lauda : Ci sono pole position che non sono come tutte le altre, ci sono momenti in cui un risultato ha una valenza particolare. E’ il caso della p.1 di oggi di Lewis Hamilton a Montecarlo, sede del sesto round iridato del campionato di F1. In un contesto nel quale spesso si è fatta la storia, Lewis è riuscito a strappare con le unghie e con i denti il miglior tempo al compagno di team Valtteri Bottas, guadagnandosi la chance di partire davanti ...

MotoGp - Lorenzo e quel dolce Pensiero per il papà di Max Biaggi : post commovente del maiorchino [FOTO] : Il pilota maiorchino ha dedicato un post su Instagram al padre di Max Biaggi, morto questa mattina all’età di 77 anni Si è spento questa mattina all’età di 77 anni Pietro Biaggi, padre di Max e persona stimatissima nel paddock di MotoGp. Tanti hanno voluto dedicargli l’ultimo saluto, tra questi anche Jorge Lorenzo che ha postato su Instagram una foto del Corsaro insieme al genitore. Un dolce gesto che il pilota della ...

Il Pensiero di Meghan nella Festa della Mamma è per Lady Diana : Meghan Markle ha festeggiato la sua prima Festa della Mamma in compagnia del piccolo Archie Harrison, omaggiando la compianta Lady Diana. Il profilo Instagram Sussex Royal, infatti, ha pubblicato uno scatto dolce e tenero, in cui sono ritratti i piedini del royal baby che se ne sta tra le braccia della Duchessa e da cui emerge un particolare commovente.La foto è corredata dalla didascalia: “Rendiamo omaggio a tutte le madri di oggi, ...

Pensiero del giorno – L’Universo Sacro : Le antiche popolazioni veneravano la Terra e L’Universo. Il loro rispetto e apprezzamento dipendeva dalla gratitudine per essere stati creati e mantenuti in vita. L’uomo moderno ha tutt’altra concezione. Ritiene di aver dominato la Natura e con essa tutto ciò che la abita. Quando poi si verificano catastrofi naturali che mandano in fumo le sue sicurezze, si chiede perché Dio sia tanto ingiusto. La realtà è che non ci consideriamo, noi uomini, ...

Beverly Hills 90210 - ecco la data e il primo trailer della nuova serie : il cast è riunito - ma il Pensiero va a Dylan : La tanto desiderata 'reunion' del cast di Beverly Hills 90210 è ormai realtà e in queste ore la Fox ha lanciato il primo filmato promozionale. Per tutti i figli degli anni Novanta è un momento storico ...

Salone del Libro - l’editore di Altaforte tira dritto : “Non mi piego al Pensiero unico - io ci sarò” : «Alle 10 sarò al Salone del Libro di Torino per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico». Lo annuncia su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, esclusa dalla kermesse culturale. «Se avete a cuore la libertà d’espressione - aggiunge - vi aspetto. I libri non devono conosc...

Salone del libro - oggi l’inaugurazione : Altaforte esclusa. Polacchi : “Ci saremo lo stesso. Non ci pieghiamo alla logica del Pensiero unico” : La casa editrice Altaforte edizioni, nonostante la notizia dell’esclusione arrivata poche ore prima dell’inaugurazione del Salone del libro di Torino, ha fatto sapere che questa mattina si presenterà lo stesso alla manifestazione. “Alle ore 10:00”, si legge sulla pagina Facebook di Altaforte, “sarò al Salone del libro di Torino per ribadire che Altaforte Edizioni non si piega alla logica del pensiero unico. Se avete ...

Un Pensiero speciale per la Festa della Mamma - un omaggio alle donne che amano un caffè dolce e delicato : Una Limited Edition tutta rosa, un caffè semplicemente più dolce e delicato pensato e ideato da caffè Mauro – azienda leader nella produzione di caffè dal 1949 – per il pubblico femminile. Un’idea per la Festa della Mamma, un pensiero speciale per le donne, un piccolo regalo per augurare buona giornata, per le donne che preferiscono bere il caffè a letto, per quelle sempre di corsa che bevono un “caffè al volo”, per quelle che amano ...

Razzismo e Superlega Europea - il Pensiero del presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi : Ha parlato di alcuni argomenti, il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi, all’assemblea generale tenutasi a Milano. Dal Razzismo nel calcio alla Superlega Europea. Ecco le sue parole. “Abbiamo ricordato la norma: l’arbitro può interrompere la partita, portare tutti al centro e fare l’annuncio e poi è il delegato alla sicurezza che va a intervenire. Ci siamo ridetti che è una cosa difficile da portare ...

I luoghi del Pensiero : un viaggio alle radici della cultura europea - : Un estratto del nuovo libro di Paolo Pagani edito da Neri Pozza. Un viaggio culturale tra i più grandi pensatori della storia europea

Le Voci Bianche del Regio a Siena - a sorpresa cantano 'Va - Pensiero' : Il Coro delle Voci Bianche del Teatro Regio di Torino nel fine settimana è stato a Siena per uno scambio con l'Accademia Chigiana. I cantori hanno improvvisato un flash mob nelle strade del centro ...

Pensiero del giorno – Abitudini Pericolose : Riporto brani di un servizio apparso di recente su un Venerdì di Repubblica: Lo scrittore americano Alex Berenson ha pubblicato un libro intitolato: ‘Ditelo ai vostri figli – La verità su marijuana, malattia mentale e violenza’ in cui pone all’attenzione dei lettori le sue ricerche circa la pericolosità di tale droga. L’ultima ricerca è quella pubblicata sul Journal of Neuroscience in cui si specifica come a un adolescente basti uno spinello al ...

Guardiola-Juve? Il Pensiero di Noel Gallagher - ex leader degli Oasis e tifoso del City : E’ un tifoso del Manchester City e, ai microfoni di RTL 102.5, ha parlato della compagine inglese e del possibile approdo di Guardiola alla Juventus. Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha detto la sua sui citizens. Ecco le sue parole. “Cosa manca al Manchester City per vincere la Champions? Un po’ di fortuna, ma c’è sempre il prossimo anno, non dobbiamo farlo ora. Quando ...

Dieci anni di Festa della Scienza - per favorire il Pensiero critico : Presso l'Istituto Enrico Mattei di Maglie, l'evento "Scienza senza barriere" ha portato gli studenti alla realizzazione di esperimenti e giochi scientifici, a cura di Silvia Piconese e Giuseppe ...