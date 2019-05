Pd primo partito a Roma | 5S perde 225mila voti da elezione Raggi | boom Lega

La Lega è primo partito anche a Brescello - il paese di Don Camillo e Peppone : anche il paese di Don Camillo e Peppone non ha saputo resistere al Carroccio: a Brescello la Lega è primo partito con il 43 per cento dei voti.Nella piazza e nelle stradine che hanno fatto da set ai film tratti dai libri di Giovannino Guareschi, rappresentazione dell’Italia del primo dopoguerra divisa tra democristiani e comunisti, ha fatto breccia il partito di Matteo Salvini: la percentuale è doppia rispetto al 21 per cento ...

Europee 2019 - Germania e Spagna argini al nazionalismo. Sovranisti sono primo partito in Italia e Francia : I grandi paesi europei si spaccano a metà. Se si esclude il voto britannico, drogato dagli ultimi sviluppi legati alla Brexit e frutto anche della prospettiva di un’uscita imminente del Regno dall’Unione europea, mentre in Italia la Lega ha dilagato e in Francia il Front National ha superato En Marche di quasi un punto percentuale, diventando così il primo partito del Paese, in Spagna le formazioni tradizionali hanno retto, con i ...

Elezioni europee : la Lega è primo partito a Riace e Lampedusa : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito piu' votato alle Elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano. Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le europee: un dato sicuramente significativo se si considera la contrapposizione in atto tra i salviniani e lo stesso Lucano, che ...

Elezioni Europee : Lega primo partito in Italia : Il partito nazionalista Italiano della Lega è destinato a conquistare la maggioranza dei seggi in Parlamento al Parlamento europeo, mentre il suo partner di coalizione a Roma, il Movimento 5 Stelle, ha visto un calo in sostegno. I risultati iniziali – con oltre la metà dei voti contati – hanno suggerito che la Lega avrebbe preso circa il 34% dei voti contro solo il 17% per il Movimento Cinque stelle (M5S) di sinistra – ...

Batosta per Macron e boom per la Le Pen : primo partito e chiede lo scioglimento del Parlamento : Macron difende il risultato ottenuto: "E' onorevole". Ma a sorpresa il terzo partito è quello dei Verdi

La Lega è primo partito anche nella Riace di Mimmo Lucano : La Lega di Matteo Salvini è stato il partito più votato alle elezioni europee a Riace (Reggio Calabria), il Comune simbolo delle politiche di integrazione guidato, fino a oggi, da Mimmo Lucano.Con il 30,7% la Lega ha conquistato nelle due sezioni nelle quali si è votato a Riace il primato dei consensi per le Europee. A Riace la Lega ha superato il Movimento 5 Stelle, attestatosi al 27,4% e il Pd (17,4).Nel Comune in ...

Angelucci : Pd torna primo partito Capitale - Raggi prenda atto e si dimetta : Roma – “A spoglio ormai concluso il Pd a Roma con il 30,6% torna ad essere primo partito e la Lega non passa. Il buon lavoro della regione e la dura opposizione all’amministrazione del M5S che sta distruggendo la citta’, unita alla voglia dei romani di voltare pagina subito, ha portato a questo straordinario risultato. La sindaca Raggi prenda atto di questo e si dimetta subito. Tocchera’ a noi ora sviluppare un ...

Lega primo partito in Europa (oltre che in Italia) : La Lega di Matteo Salvini è il partito che raccoglie maggiori consensi in Europa. La percentuale ottenuta, a spoglio completo del voto per le europee, si attesta al 34,3% dei voti degli italiani che si sono recati alle urne per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo: 9,14 milioni di voti. In termini percentuali e numerici assoluti nessun partito in Europa ha più consensi della Lega. Salvini guida la prima formazione politica del ...

Europee : in Sicilia M5S primo partito con il 29 - 8 per cento - segue Lega con il 22 per cento : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - La Sicilia in controtendenza, il M5S resta il primo partito con il 29,87 per cento dei voti, quando sono state scrutinate circa 6.800 sezioni su 7.140 sezioni, segue la Lega con il 22,42 per cento. Terzo partito il PD con il 18,53. Buon risultato anche per Forza Italia

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...