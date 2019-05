Paura al concerto di Madison Beer E la cantante scappa via

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Riccardo Palleschiè unae cantautrice americana che ha appena pubblicato il suo primo album As she Pleases. La canzone sta riscuotendo un notevole successo e i concerti della giovanesono sempre molto seguitiè una cantautrice americana di appena vent'anni che sta riscuotendo notevole successo negli Stati Uniti con il suo primo album As She Pleases. Durante il suo ultimo, comunque, un uomo presente fra il pubblico ha fatto letteralmentere a gambe levate la giovane: panico alha iniziato la sua carriera comepubblicando delle cover di canzoni famose su YouTube agli inizi del 2012. In seguito laè stata notata da Justin Bieber. Questi le ha fatto ottenere un contratto discografico con la Island Records gestita da Scooter Braun manager di Bieber. La ...

biomillarte : RT @SeaWatchItaly: “Che salpino le navi, si levino le ancore e si gonfino le vele, verrano giorni limpidi e dobbiamo approfittare, di quest… - _Ambrakook_07 : RT @lostinyoonseok: È stato bruttissimo vederlo piangere così tanto ieri sera, al concerto non stava benissimo e aveva paura di aver deluso… - federlor111 : RT @SeaWatchItaly: “Che salpino le navi, si levino le ancore e si gonfino le vele, verrano giorni limpidi e dobbiamo approfittare, di quest… -