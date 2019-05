Partita del Cuore – Allo Stadium la sfida inedita tra Cristiano Ronaldo e Buffon | alla

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)trae Gigidelfine la spunta l’ex portiere bianconero In tantissimi, con l’arrivo diJuventus, speravano in una finalissima di Champions tra il club bianconero e il PSG per un confronto tra l’attaccante portoghese e l’ex portiere della squadra torinese Gigi. PSG e Juventus non ce l’hanno fatta ad arrivare fino in fondo e la tanto attesatra CR7 eè rimandata, intanto, però, gli spettatori presentiquesta sera per ladelhanno assistito al primo scontro tra i due grandi campioni. L’attaccante portoghese ha cercato di confonderecon dei giochetti, senza però riuscirci: l’ex portiere della Juventus è riuscito ad evitare un gol quasi certo, respingendo la plontano da. >>> PER IL ...

Totti : Partita del cuore 2019, prima partita insieme! ???? #Totti #Ronaldo - romeoagresti : La Partita del Cuore 2019. E, come sempre, Torino risponde alla grandissima ?? @GoalItalia - IndianRegista : Allianz Stadium is reportedly sold out for the seasonal 'Partita del Cuore'. ? Expected to be involved: President… -