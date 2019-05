Pamela Prati - parla l’avvocato a Storie Italiane. E lei torna su Instagram

dilei

(Di lunedì 27 maggio 2019) Irene della Rocca, avvocato di, è stata ospite di Eleonora Daniele a. Il legaleper la prima volta in televisione e chiarisce che la situazione è andata oltre il semplice gossip, mettendo in chiaro che laè vittima di quanto accaduto: La situazione si è evoluta. Non è più gossip, ma adesso si profilano eventi e vicende che saranno oggetto di indagini della magistratura. La faccenda è finita in procura. L’avvocato precisa come intende procedere in difesa della sua cliente:è vittima. Non faremo una denuncia, ma un esposto. Il reato potrebbe essere circonvenzione di incapace almeno in quel momento. Eleonora Daniele, che ha già trattato del caso, sottolinea come il comportamento dellaabbia diviso l’opinione pubblica: per alcuni è vittima innocente, per altri ideatrice insieme alle sue ex manager,Perricciolo ed ...

