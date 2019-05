Pamela Prati | l' avvocato e il sospetto agghiacciante | Caso di circonvenzione

Pamela Prati - parla l’avvocato a Storie Italiane. E lei torna su Instagram : Irene della Rocca, avvocato di Pamela Prati, è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il legale parla per la prima volta in televisione e chiarisce che la situazione è andata oltre il semplice gossip, mettendo in chiaro che la Prati è vittima di quanto accaduto: La situazione si è evoluta. Non è più gossip, ma adesso si profilano eventi e vicende che saranno oggetto di indagini della magistratura. La faccenda è finita in ...

Cristiano Malgioglio svela Pamela Prati voleva entrare al Grande Fratello 16 : Ancora si parla del gossip su Pamela Prati e Cristiano Malgioglio all’”AdnKronos” ha detto: “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso. Malgioglio rivela come sono sorti i primi dubbi: ...

Domenica In - Mara Venier durissima : "Pamela Prati? Vorrei cancellare totalmente quella roba" : "Mi viene voglia di citare Vasco Rossi quando canta Io sono ancora qua!. Con quest'anno di vittorie a 'Domenica In' ho sbugiardato i rottamatori che mi fecero fuori dalla Rai". È una Mara Venier raggiante quella che si confida all'Adnkronos il giorno dopo l'ultima puntata della stagione che l'ha vis

Pamela Prati - parla l'ex agente e amico : «Ho speso per lei migliaia di euro - le pagavo viaggi e cene» : Dopo il caso del fantomatico Mark Caltagirone la fama delle agenti di Pamela Prati ha quasi raggiunto quella della loro assistita. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono coinvolte in uno...

“Basta - ora Pamela…”. Nozze finte Prati - parla l’avvocato. Cosa sta succedendo : La confessione di Pamela Prati a Verissimo non ha chiuso affatto il caso Mark Caltagirone. A Silvia Toffanin la soubrette aveva dichiarato di essere stata plagiata dalle sue ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sottolinenando di non aver mai conosciuto Mark Caltagirone. Parole che non hanno convinto. Oggi a “Storie Italiane” su Rai 1 parla per la prima volta l’avvocato della Prati, Irene della ...

Caso Pamela Prati - parla l'avvocato della showgirl a Storie Italiane : "Lei è vittima di una macchinazione" : Le battute finali del Pamela Prati gate si consumano nello studio di Storie Italiane, la confessione a Verissimo ha diviso l'opinione pubblica tra chi crede alla showgirl e chi prende le distanze criticandola per la vicenda nella quale è protagonista. l'avvocato di Pamela, Irene della Rocca è stata ospitata stamani da Eleonora Daniele per parlare di quanto accaduto dopo che la stessa per diverso tempo aveva scelto di non parlare del Caso ...

Storie Italiane - l’avvocato di Pamela Prati : “Faremo un esposto” : Eleonora Daniele ospita l’avvocato Irene Della Rocca: “Nessuna denuncia. Forse faremo un esposto” Rimane alta l’attenzione mediatica sulla vicenda di Pamela Prati, il cui legale, l’avvocato Irene Della Rocca, ha rotto il silenzio nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 27 maggio 2019. Per rispondere alle domande della padrona di casa Eleonora Daniele, ma anche dei giornalisti presenti in studio, ...

“Pamela Prati è piena di debiti. Ecco come ha speso tutti i suoi soldi”. La confessione choc del suo ex agente. E i dettagli lasciano senza parole : Il caso di Mark Caltagiorone è chiuso, o almeno sembra. Ma adesso si sta indagando su qualcosa di molto più oscuro: chi ha inscenato tutto questo tristissimo teatrino? Inutile dire Pamela Prati sta letteralmente tenendo banco in tutte le trasmissioni televisive delle ultime settimane. Giornalisti, persone comuni, opinionisti e conduttori non fanno altro che parlare dello scandalo che ha investito l’ex star del Bagaglino. E la domanda sorge ...

“Ecco come mi hanno ingaggiato”. Pamela Prati - clamoroso : confessa anche “Mark Caltagirone” : Attenzione: dopo Pamela Prati (ed Eliana Michelazzo) anche “Mark Caltagirone” ammette tutto. Okay, non esiste, ma una persona fisica dietro il suo profilo Instagram c’era eccome. E ora quella stessa persona che si fingeva fidanzata con la Prati esce allo scoperto. anche il “Mark Caltagirone dei social”, chiamiamolo così, sarebbe stato plagiato. Un passo indietro. Una decina di giorni fa in tanti avevano notato il profilo ...

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati : 'Sono io la vittima - accuse infondate' : In questi giorni non si fa altro che parlare del Pamela Prati gate, lo scandalo che ha coinvolto la showgirl sulle presunte nozze poi saltate per l'inesistenza dello sposo. Se da un lato è stata assodata l'inesistenza di Mark Caltagirone, la confessione di Pamela Prati, rilasciata durante l'ultima puntata di Verissimo su Canale 5, ha lasciato molti dubbi sui veri responsabili di questa messa in scena. Infatti, sono ormai diverse settimane che ...

Domenica In - Mara Venier sbeffeggia Pamela Prati con Teo Caltagirones - finto marito di Gina Lollobrigida : Mara Venier ci sta regalando una puntata finale di Domenica In decisamente scoppiettante e senza esclusione di colpi: oltre a grandi ospiti come Romina Power, Renzo Arbore e Nino Frassica, la conduttrice ha dato il meglio di sé nell'intervista a Gina Lollobrigida, annunciata per la puntata d'inizio di questo ciclo trionfale ma poi saltata a causa di problemi di salute dell'attrice.L'intervista si è aperta con un cappello affettuoso di ...