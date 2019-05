“Pamela Prati è piena di debiti Ecco come ha speso tutti i suoi soldi” La confessione

Anna Falchi : “Pamela Prati ha detto che si sposava per andare ospite un po’ qua e un po’ là. Mark Caltagirone non esiste” : Attualità “ Mark Caltagirone ha avuto un infarto”: la rivelazione in diretta a Storie Italiane di F. Q. “Il matrimonio di Pamela Prati ? L’idea che mi sono fatta è che le sia sfuggita di mano la situazione: ha annunciato questo evento per andare ospite un po’ di qua e di là, però lui non esiste”. A parlare così è Anna ...

“Pamela Prati ha preso più di 3mila euro per l’intervista con Mara Venier a Domenica In” e di quel video non c’è più traccia : “Poco più di 3mila euro“: è quanto ha preso Pamela Prati per partecipare alla puntata di Domenica In del 31 marzo scorso, quella in cui raccontò commossa a Mara Venier di aver già celebrato le nozze civili con l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone, come fa sapere la Rai in una nota di risposta all’interrogazione parlamentare presentata dal deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi. “In merito ...