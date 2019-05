Pamela Perricciolo rompe il silenzio su Eliana e Prati | “Avevamo un accordo”

Caso Pamela Prati - Pamela Perricciolo : "Dico la verità - tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia..." : Dopo le confessioni televisive di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, domani su Il Fatto Quotidiano, sarà disponibile l'intervista-confessione di Pamela Perricciolo che la ex socia della Michelazzo nell'agenzia Aicos Management ha concesso a Selvaggia Lucarelli.Se Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno seguito una via comune, dichiarando di essere "vittime" di un sistema di cosiddetto "catfishing", Pamela Perricciolo, nota anche con il ...

Pamela Perricciolo confessa : «Pamela Prati aveva le password dell’account di Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo prende 7mila euro a puntata dalla D’Urso» : Pamela Perricciolo, Pamela Prati Il castello delle bugie, ormai, è crollato. A colpi di parziali ammissioni e di confidenze a singhiozzo, la verità sul caso Prati-Caltagirone sta pian piano emergendo. Dopo le confessioni della showgirl sarda e dell’ormai ex agente Eliana Michelazzo, ora a parlare è la terza protagonista della vicenda: Pamela Perricciolo, l’altra agente della Aicos Management. “Tutte e tre abbiamo delle ...

Pamela Prati - la bomba di Dagospia. Pamela Perricciolo confessa : «Abbiamo mentito tutte e tre» : Pamela Prati, Donna Pamela Perricciolo avrebbe rivelato la sua verità. Su Leggo.it le ultime novità. In un’intervista fiume a Selvaggia Lucarelli, in edicola domani sul Fatto Quotidiano e anticipata da Dagospia, l’ex manager del volto del Bagaglino avrebbe vuotato il sacco, rivelando dettagli inediti sul caso Mark Caltagirone. «tutte e tre abbiamo delle responsabilità – ha affermato Pamela Perricciolo – La password ...

Pamela Perricciolo confessa la verità sul caso Prati : 'Noi tre abbiamo firmato un accordo' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua a tenere banco in televisione e sui giornali. Dopo aver ascoltato la versione dei fatti raccontata da Eliana Michelazzo e quella di Pamela Prati, la quale intervistata dal talk show Verissimo ha smentito di avere debiti di gioco, ecco che in queste ore ha scelto di parlare e raccontare la verità anche la terza protagonista di questo 'caso'. Ci si riferisce a Pamela Perricciolo, l'altra ...

Bianca Guaccero prende le distanze da Pamela Perricciolo : Da qualche giorno alcuni organi di stampa come Dagospia hanno rilanciato un video che ritrae Bianca Guaccero cantare al karaoke in compagnia di Pamela Perricciolo, la manager divenuta tristemente conosciuta in seguito al "Pratigate". Ma l'attrice e conduttrice televisiva, amareggiata, ha voluto prendere le distanze da questa situazione con un lungo post pubblicato sui social:"No, non ci sono davvero parole per descrivere quello che ho ...

Pamela Perricciolo età - altezza - peso - fidanzato e figli : Pamela Perricciolo è un’agente di personaggi famosi per la Aicos Management, conosciuta soprattutto per essere la manager dell’ex volto del Bagaglino Pamela Prati. Purtroppo non si hanno molte notizie riguardanti Pamela Perricciolo. Controllando anche i suoi profili social, non sappiamo quando è nata e dove. E quindi non ci sono informazioni riguardo la sua famiglia e il suo passato anche lavorativo. Il profilo Instagram è diventato ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo piange in diretta radio : «Sono malata mentalmente. Con la Perricciolo solo amiche» : Eliana Michelazzo torna a parlare dell'intricata storia di cui è protagonista e del suo rapporto con Pamela Prati e la socia Pamela Perricciolo. Dopo "Live Non è la...

Caso Prati - Eliana Michelazzo si sfoga nella notte : “Se io e Pamela Perricciolo siamo lesbiche? Ecco la verità” : Dopo l’ospitata da Barbara D’Urso in cui ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste, Eliana Michelazzo, l’ormai ex manager di Pamela Prati finita sotto i riflettori per la vicenda del del finto matrimonio, è tornata a dire la sua in un lungo sfogo pubblicato nella notte sul suo profilo Instagram. “Non posso dire molto ma sono veramente scioccata da queste notizie così stupide”, ha esordito la ex agente della showgirl sarda ...

Donna Pamela Perricciolo ricoverata/ Eliana Michelazzo e la Prati coalizzate.... : Donna Pamela Perricciolo ricoverata, come sta? Eliana Michelazzo e Pamela Prati coalizzate contro di lei? La gente ha ancora molti dubbi....

Pamela Prati a Verissimo - "le foto intime" : Mark - la Michelazzo e la Perricciolo - dettagli vietati ai minori : Ci mancavano solo le "foto intime" nell'intricatissimo caso Pamela Prati. La showgirl, nell'intervista a Verissimo che andrà in onda sabato 25 maggio su Canale 5, ha confessato a Silvia Toffanin di essere stata vittima di un raggiro: dietro il finto fidanzato Mark Caltagirone e al suo profilo Facebo

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - slavina giudiziaria : "Pamela Prati ha intenzione di denunciarle" : Valzer di querele nel caso Pratiful. Pamela Prati avrebbe intenzione di denunciare chi ha creato il profilo Facebook di Mark Caltagirone, ingannandola al punto da farle credere di avere un fidanzato. A rivelarlo è il giornalista Francesco Fredella su TPI. Per farsi giustizia la showgirl avrebbe depo

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : nuovi inquietanti retroscena : Pamela Perricciolo e Eliana: svelato l’ultimo retroscena choc Alcuni giorni fa Sabina Donadio ha intervistato per Oggi Eliana Michelazzo. E in questa occasione la ex manager di Pamela Prati ha detto finalmente la verità, rivelando che Caltagirone non esiste. Ma su questa intervista sono emersi in queste ultime ore dei retroscena davvero molto inquietanti. Difatti il blog IlVicolodelleNews.it ha intervistato la suddetta giornalista, la ...