Paese per Paese | ecco com’è andato il voto nei 28 Stati membri

Zingaretti : dal Pd alternativa per Paese : 1.54 "Salvini emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso. Noi vogliamo costruire l'alternativa a Salvini per essere credibili in vista del voto politico". Così il segretario del Pd, Zingaretti, al Nazareno. "Il governo esce ancora più fragile per divisioni interne di fronte ai grandi appuntamenti che lo aspettano", afferma ancora Zingaretti."Useremo la forza che ci viene dal risultato del voto per andare avanti" e costruire un ...

Matteo Salvini - Bisignani e quel viaggio negli Usa del leghista : perché c'è in ballo il futuro del Paese : Andrà cambiata la politica estera del nostro governo che ha isolato l'Italia. Da questa tesi parte il commento di oggi di Luigi Bisignani sul Tempo. Per l'editorialista il ministro degli Esteri e il premier sono due soggetti non all'altezza. Parla di "ingenuità" di Giuseppe Conte e addirittura di "

Giro d’Italia – Carapaz non sta nella pelle : “un sogno indossare la Maglia Rosa - la prima per il mio Paese” : Il corridore della Movistar ha analizzato l’andamento della quattordicesima tappa, vinta davanti a Yates e Nibali Il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la quattordicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, da Saint-Vincent a Courmayeur di 131 km. Lapresse Un successo che gli permette di indossare la Maglia Rosa, precedendo in classifica generale Roglic e Nibali. Per la prima volta nella storia, un corridore ...

Wikipedia porta la Turchia di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo per rimuovere il bando al sito nel Paese : Wikipedia porterà la Turchia di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo per combattere il bando imposto al Paese da due anni. La Wikimedia Foundation ha presentato una petizione motivandola dicendo che la censura della sua enciclopedia viola il diritto alla libertà di espressione. L’accesso al sito era stato bloccato dalle autorità turche nell’aprile 2017, con l’accusa di essere “una fonte di informazione ...

Nel 1992 - sono stata contagiata dal morbillo e la notizia ha fatto il giro del Paese. Ecco perché - oggi - la mia storia conta ancora : sono stata una dei nove studenti contagiati dal morbillo durante una conferenza del Key Club a Castskllis, nel 1992. Avevo diciassette anni e facevo il liceo. Il contagio finì sul New York Times e su Newsday, quotidiano letto dalla mia famiglia. Conservai i ritagli di giornale e mio padre registrò i servizi alla TV. Il fatto che avessi preso il morbillo faceva notizia.La stampa non poteva menzionare il mio nome, ma poteva parlare ...

Denis Mukwege - il Nobel per la Pace è in Italia : ‘In Congo violentano bimbi di 6 mesi. Vostro Paese sostenga diritti umani’ : “La democrazia non è una conquista definitiva, ma un bene prezioso che va difeso. Il 23 aprile ero alle Nazioni Unite e ho constatato a che punto il nostro mondo sta retrocedendo su questioni che pensavamo acquisite una volta per tutte. Siamo nella tempesta, ma sento che c’è una forza in Italia che può stabilizzare questo vascello sballottato qua e là, in rapporto ai valori di democrazia, del rispetto dell’essere umano e della sua dignità. Voi ...

Ecco il prossimo Europarlamento Ultimi sondaggi Paese per paese : Da ieri al 26 maggio si vota in tutti i Paesi dell'Ue per eleggere 751 eurodeputati. Ecco secondo i sondaggi raccolti da Politico la situazione paese per paese Segui su affaritaliani.it

Riace : Lucano può tornare in Paese - ma solo per il comizio e il voto : Riace: Lucano può tornare in paese, ma solo per il comizio e il voto Il sindaco uscente (e sospeso) è candidato come consigliere comunale. Il presidente del tribunale di Locri ha deciso che potrà assistere alle attività di chiusura della campagna elettorale e successivamente recarsi alle urne domenica 26 maggio (SPECIALE ...

Falcone : Presidente Rai ai giovani - 'Siete la speranza di questo Paese' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Siete la speranza di questo paese, è importante che voi siate qui oggi". Così Marcello Foa, Presidente della Rai al bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la commemorazione di Falcone. "questo è un posto molto particolare - dice Foa - fa impressione vedere quest

Italia Paese per vecchi : nel calcio i giovani si prendono solo se li fa crescere qualcun altro : Il calcio Italiano non punta sui giovani, concede loro fiducia, ma solo per pochi minuti e in partite non determinanti, poi li mette da parte e li lascia invecchiare. Lo abbiamo scritto, quando abbiamo raccontato che l’età media della Serie A Italiana è tra le più alte d’Europa. Tutti invocano un cambiamento, ma poi non cambia mai nulla. Il ct della Nazionale, Mancini, prova ad avere un concetto innovativo di calcio, convocando, ad ...

Confindustria - per Boccia Paese non riparte con slancio necessario : Confindustria, Boccia: Il paese non riparte con lo slancio dovuto, necessario, che e' alla nostra portata e che ci meritiamo.

L’Italia non è un Paese per bambini e ragazzi disabili : L’Italia non è un Paese per bambini e ragazzi disabili, sono solo 234 i parco giochi inclusivi in tutto il territorio nazionale, come riporta un documento di studio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dedicato al Diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità. Lo studio e le proposte del Garante presentano un’Italia ancora arretrata in termini di inclusività nella sfera più importante per bambini e ...