“Padre assente per 40 anni” | Cassazione lo condanna a risarcire la figlia con 67mila euro

(Di lunedì 27 maggio 2019) Aveva riconosciuto ladandole il suo cognome ma poi, per 40 anni, è stato per lei un padre “”, come lui stesso si è definito, dal punto di vista economico e morale. Per questo la Corte diha stabilito che l'uomo develacon 67000per danni morali e patrimoniali.

