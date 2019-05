Oroscopo Sagittario | giugno | Giove favorevole aiuta gli affari

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Le ultime giornate di maggio scorrono veloci e presto accoglieremo il nuovo mese, quali presagi avranno gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del? Ecco di seguito l'di2019 per il nono segno dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Il nuovo mese non sarà privo di tensioni per quanto riguarda l’ambito sentimentale, all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno i momenti di indecisione, soprattutto se vivete una relazione appena nata. In ambito lavorativo la situazione migliora rispetto ai mesi precedenti, si possono ottenere dei buoni risultati. Per quanto di guarda il fisico, invece, sarà bene prestare maggiore attenzione, evitare sforzi superflui e quando possibile cercare di riposare al meglio corpo e mente. Previsioni astrologiche: amore, lavoro e salute Amore: il mese disi rivelerà ...

