Oroscopo 7 giugno | giornata passionale per Bilancia | Scorpione impegnato in casa

Oroscopo 6 giugno : Toro impegnato - Ariete tranquillo - Vergine in attesa : Giovedì 6 giugno lo Scorpione sarà tra i favoriti della giornata, con il suo mix di amore, passione e ottimo rendimento lavorativo che procurerà invidia anche a qualche collega. Novità positive per Bilancia e Leone: meno lavoro e più risultati offriranno loro il relax necessario per superare la giornata. Di seguito, le previsioni astrologiche di giovedì per tutti i segni dello zodiaco....Continua a leggere

Oroscopo Sagittario - giugno : Giove favorevole aiuta gli affari : Le ultime giornate di maggio scorrono veloci e presto accoglieremo il nuovo mese, quali presagi avranno gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Sagittario? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per il nono segno dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Il nuovo mese non sarà privo di tensioni per quanto riguarda l’ambito sentimentale, all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno i momenti di ...

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno : cambiamenti per Gemelli - Cancro affascinante : La prima settimana di giugno porterà grande forza alla Vergine, mentre la Bilancia potrà avere degli alti e bassi con il partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo venere sfavorevole creerà un periodo di 'tempesta'. Potreste essere circondati da persone che vi dicono cosa fare e questo vi creerà parecchio nervosismo. Giovedì e venerdì avrete Luna in opposizione. Toro: sul lavoro ...

Oroscopo Branko settimanale - di oggi (27 maggio) e di giugno 2019 : Oroscopo della settimana, di oggi (lunedì 27 maggio) e del mese di giugno: le previsioni di Branko In quest’ultimo lunedì di maggio, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 27 maggio 2019, ma anche allo zodiaco della settimana e del mese di giugno, con piccole informazioni per ...

L'Oroscopo fino al 2 giugno : imprevisti per Gemelli : Nuovo appuntamento con l’oroscopo per il periodo compreso tra lunedì 27 e domenica 2 giugno. Siete curiosi di conoscere le novità e i cambiamenti che gli astri porteranno al vostro segno zodiacale? Per soddisfare la vostra curiosità, si consiglia di leggere le previsioni astrali seguenti. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – In questa settimana dovete essere positivi, anche se ci sono ostacoli e contrasti. Magari alcuni progetti ...

Oroscopo settimanale fino al 2 giugno : buone emozioni per il Toro - stanco il Cancro : Inizia l'ultima settimana del mese di maggio. Le stelle sono pronte a dare il loro responso per la settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. Se il Cancro potrà accusare una certa stanchezza, il Toro vivrà belle emozioni in ogni campo. Ariete: sarà una buona settimana; soprattutto nella parte centrale del periodo avrete delle buone intuizioni, utili per il lato lavorativo. In amore potrete fare degli incontri fortunati, quando la luna ...

Oroscopo della settimana - dal 27 maggio al 2 giugno : Sagittario passionale : Una nuova settimana sta per avere inizio, quali disegni avranno fatto gli astri e le stelle per i dodici segni? Con Venere nel segno sarà un buon momento per il Toro, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, lo stesso vale per il Sagittario che con l'inizio del nuovo mese si riscopre romantico e passionale. Ecco di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019, per tutti i segni dello zodiaco, con ...

Oroscopo Scorpione - giugno : rinascita sentimentale - recupero per il fisico : giugno è alle porte. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro e l'amore per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Di seguito le stelle per il periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno. Oroscopo giugno 2019 Lo Scorpione nel mese di maggio ha vissuto dei momenti importanti a livello sentimentale, anche se non sono mancate le problematiche soprattutto nella parte centrale del periodo. Anche a livello familiare sono stati ...

Oroscopo Vergine - giugno : tensioni in amore - soddisfazioni professionali : Non manca molto all'arrivo del mese di giugno. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno della Vergine. Di seguito le previsioni con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2019. Oroscopo Vergine Nel mese di maggio tutti i nati sotto il segno della Vergine hanno vissuto un buon recupero. In campo lavorativo è stato possibile portare avanti dei progetti e ottenere delle buone ...

Oroscopo Bilancia - giugno : buone occasioni lavorative - possibili insoddisfazioni in amore : Il primo mese della stagione estiva è alle porte. Leggiamo le previsioni che riguardano il periodo di giugno 2019. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Nel mese di maggio, tutti i nati sotto questo particolare il segno hanno vissuto dei momenti di stanchezza, soprattutto nella prima parte del periodo. A livello salutare, è stato necessario un momento di ripresa, avvenuta nella fine del ...

Oroscopo Leone - giugno : migliora il lato economico - soluzioni in amore : Manca poco all'arrivo del mese di giugno 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno del Leone. Di seguito le stelle con l'Oroscopo sul lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare nel modo migliore il primo mese della stagione estiva. Quello di maggio per il Leone è stato un mese interessante, è stato possibile mantenere sotto controllo alcune situazioni che altrimenti avrebbero creato ...

Oroscopo Cancro - giugno : più energia per i sentimenti - migliora il campo lavorativo : Il sesto mese dell'anno 2019 sta per giungere. Scopriamo le previsioni di giugno per tutti i nati sotto il segno del Cancro. Cosa hanno in serbo le stelle nel nuovo periodo in arrivo per tutti nati Cancro? Ecco l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra il primo ed il 30 giugno. Nel mese di maggio il Cancro ha vissuto dei momenti sottotono, la vita sentimentale è stata un po' travagliata, come anche i mesi precedenti. Non ...

Oroscopo Gemelli del mese di giugno : periodo di recupero per l'amore : Il primo mese della stagione estiva sta arrivando. Scopriamo le previsioni astrologiche per i Gemelli per il periodo compreso tra il primo e del 30 giugno 2019. Di seguito le stelle con il lavoro, l'amore e la salute, ma anche accorgimenti per vivere al meglio il periodo in arrivo. I Gemelli nel mese di maggio hanno vissuto un gran momento di recupero, sia in campo professionale che sentimentale. Con i diversi pianeti dalla vostra parte siete ...

Oroscopo Toro - giugno : periodo favorevole per il lavoro : Il mese di giugno sta per giungere. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per tutti i nati sotto il segno del Toro. Di seguito, le stelle e le previsioni del periodo compreso tra il primo ed il 30 giugno, con consigli per gestire bene il periodo in arrivo. Il mese di maggio è stato molto positivo per i nati Toro che hanno potuto vivere dei momenti di soddisfazione soprattutto a livello professionale. ...