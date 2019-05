Orlando | “Non c’è da festeggiare ma ci sono le condizioni per combattere”

ilfoglio

(Di lunedì 27 maggio 2019) Roma. “Oggi è successa una cosa molto semplice: non c’è dama cileper, dice al Foglio Andrea, vicesegretario del Pd. “E’ un passo in avanti per niente scontato sulla base del quale c’è da fare un lavoro di riorganizzazione del messaggio. Già in un pe

NicolaPorro : Strage di #Capaci: Leoluca Orlando fa lo snob e non si presenta. In Italia non si possono diffondere i sondaggi, ma… - loredhana4 : RT @AnnaMariaS6: #Matrix Sansonetti come 'Orlando furioso' quando ha visto #Salvini con il crocifisso in mano sembrava posseduto,è uscito f… - davidallegranti : Orlando al Foglio: “Non c’è da festeggiare ma ci sono le condizioni per combattere” -