Oggi è l’Emergency Medicine Day

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ben 157 milioni di cittadini europei, un terzo della popolazione del continente, accedono ogni anno al Dipartimento di Emergenza, che dovrebbe sempre rappresentare il primo approdo ai servizi sanitari in caso di patologia acuta o incidente. In Europa, vi si recano circa in 430 mila al giorno, 5 al secondo, ad esempio in caso di ictus, sepsi, arresto cardiaco o dolore al petto. L’emergenza sanitaria è dunque un servizio sanitario fondamentale, che permette di salvare la vita e di ridurre i casi di invalidità e per tale ragione occorre che sia un servizio pubblico, accessibile gratuitamente a tutti, e che abbia il più alto livello di qualità possibile. È per raggiungere tali obiettivi che EUSEM, European Society for Emergencyinvita tutti a celebrare, il 27 maggio,Day: una giornata che si propone di coinvolgere i cittadini e i decisori politici in una ...

