vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Insultano, urlano, a volte arrivano perfino alle mani. No, nonragazzini,i loroi quali,si ritrovano, durante i campionati di basket, di pallavolo e di calcio, dei figli, si trasformano indella peggior specie, pronti anche a picchiare gli avversari, anche se hanno otto o nove anni, e chiunque si metta di traverso alla vittoria del loro piccolino. Per non parlare di come prendersela con l’arbitro, soprattuttoil risultato tradisce le aspettative: e se l’arbitro è donna, bé, lì si arriva quasi alla follia: il classico arbitro cornuto è una affettuosa constatazione rispetto a quello che da quelle bocche può uscire contro colei che sta mettendo in discussione la futura carriera del pargolo.tantissimi e “infestano (il termine è d’obbligo) le gradinate dei campetti di tutta Italia, una varia umanità, brutto modello di quello che ...

allnews24eu : Offese sessiste all'arbitra, quando gli ultrà sugli spalti sono i genitori - AllNews24 - Insultano, urlano, a vo… - vdada1979 : RT @pirata_21: #Mestre, Offese sessiste all'arbitro donna, giocatore si abbassa i pantaloni in campo: insulti anche dalle famiglie sugli sp… - cr7rex1 : RT @ZCblog: Un pomeriggio di un giorno da cani dai campi della provincia del pallone. Offese sessiste dalla tribuna verso l'arbitro (donna)… -