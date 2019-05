Nuovi prezzi TIM | Vodafone | Iliad e Wind Tre verso l’UE per chiamate e SMS

Dal 26 maggio Vodafone propone Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Galaxy S10 a rate : i Nuovi prezzi : Trapelano proprio in queste ore, in pieno weekend, nuove interessanti opportunità per coloro che intendono acquistare smartphone come i vari Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 a rate. Mi riferisco alle offerte Vodafone, tramite le quali chi è interessato potrà procedere con l'acquisto dei suddetti modelli a rate. Cerchiamo dunque di analizzare più nel dettaglio i singoli costi, in modo tale da comprendere se l'iniziativa della ...

Nuovi notebook Acer Swift 3 e Nitro 5 con dotazione AMD in arrivo con prezzi da 499 euro : Acer rinnova la dotazione delle sue famiglie di notebook Nitro 5 e Swift 3 all’insegna dei processori AMD. Nitro 5 è storicamente un prodotto con schermo da 15 pollici indirizzato agli appassionati di giochi, che pretendono potenza di elaborazione e opzioni di personalizzazione per ottenere i migliori risultati prestazionali possibili. Swift 3 è invece un notebook ultrasottile con display da 14 pollici dedicato alla produttività in ...

Riparazione super veloce per i Samsung Galaxy con display rotto : Nuovi prezzi dal 23 maggio : Arriva una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l'assistenza per i Samsung Galaxy non più coperti da garanzia, soprattutto per quanto concerne un problema classico come quello dello schermo rotto. La divisione italiana in queste ore ha concepito un nuovo programma chiamato Samsung Repair, con cui avremo la possibilità di sostituire le componenti rotte con ricambi originali, senza dimenticare i prezzi che sono stati abbassati ed una ...

Tre apre All-In Super Power ai già clienti - Nuovi dettagli e prezzi per le offerte Vodafone Red Ulimited : Tre offre la possibilità ai già clienti di attivare All-In Super Power, mentre Vodafone fa chiarezza sull'offerte Red Unlimited. L'articolo Tre apre All-In Super Power ai già clienti, nuovi dettagli e prezzi per le offerte Vodafone Red Ulimited proviene da TuttoAndroid.

Prezzi benzina - diesel e gpl : Nuovi ritocchi al ribasso : Registrati ribassi sulla rete carburanti italiana: ieri IP ha limato di 1 centesimo il prezzo raccomandato della benzina e di 0,5 cent quello del diesel. Sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,628 euro/litro, ...

Lg - ecco i prezzi dei Nuovi tv con intelligenza artificiale : (Foto: LG) La nuova famiglia di tv 2019 di Lg è ufficiale con Lg oled tv ai ThinQ e Lg nanocell tv ai ThinQ mettendo sul piatto il supporto dell’intelligenza artificiale e i processori Alpha di seconda generazione. Migliorano design, la qualità in ascolto e delle immagini e in alcuni dettagli, scopriamo tutte le novità comprese le caratteristiche tecniche e la disponibilità per l’Italia. L’intelligenza artificiale è la tecnologia che lega tutti ...

Sconti Vodafone su Huawei P20 Lite - Mate 20 Pro e Mate 20 Lite : Nuovi prezzi : Vodafone ha voluto lanciare una campagna promozionale a partire dalla giornata di ieri, lunedì 8 aprile, proponendo alcuni smartphone in offerta a prezzo scontato (nel caso in cui li si volesse acquistare in contanti, in un'unica soluzione, presso uno dei Vodafone Point aderenti, che sono solo alcuni di quelli sparsi sul territorio nazionale), tra cui i Huawei P20 Lite, Mate 20 Pro e Mate 20 Lite (come riportato da 'mondomobileweb.it'). I device ...

Philip Morris taglia prezzi Nuovi prodotti a tabacco riscaldato : Philip Morris ha annunciato di avere tagliato di 50 centesimi il prezzo dei prodotti a tabacco riscaldato. Una scelta - come spiega al 'Messaggero' Eugenio Sidoli, presidente della filiale italiana ...