Nuova avventura internazionale per il cantante Michelangelo Giordano

Loredana Bertè diventa doppiatrice per La Famiglia Addams - una Nuova avventura per la signora del rock : Loredana Bertè diventa doppiatrice. Si tratta di un debutto, per l'artista di Bagnara Calabra, che dopo 40 anni di carriera presterà la voce a Nonna Addams nel prossimo film di animazione, La Famiglia Addams, che sarà nelle sale cinematografiche a cominciare dal 31 ottobre, proprio nel giorno dedicato ad Halloween. A darne l'annuncio è la stessa Loredana Bertè, che fa sapere della grande novità sui social attraverso gli hashtag ...

Baldo è la Nuova avventura dello studio italiano NAps Team ispirata a Zelda e allo Studio Ghibli : Lo Studio italiano NAps Team ha annunciato il suo nuovo progetto intitolato Baldo. Di che titolo si tratta? Ebbene, si tratta di un'avventura ispirata allo stile visivo dello Studio Ghibli e a Zelda, il tutto condito da una grafica in cel shading.Baldo è previsto in uscita su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e IGN ci ha fornito uno sguardo al gioco pubblicando un nuovo gameplay trailer, visibile qui sotto, che mostra i personaggi e i ...

De Rossi lascia la Roma : contro il Parma ultima partita. «Nuova avventura lontano da qui» : Daniele De Rossi lascia la Roma. A dare l'annuncio ufficiale è la stessa società. Il capitano toglierà la maglia giallorossa a fine stagione. Romano, Romanista e...

Ginnastica artistica - Sofia Busato torna ad allenarsi! Nuova avventura dopo la rottura del crociato agli Europei : Sofia Busato può finalmente tornare ad allenarsi. A otto mesi di distanza dal brutto infortunio subito agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, quando si ruppe il legamento crociato, la comasca ha avuto il via libera per riprendere l’attività in palestra come informa l’account social “Italia Team” del Coni. La 18enne è reduce da due anni estremamente travagliati. Nel 2017 si era rotta il crociato durante un ...

Nuoto - Nuova avventura per Gregorio Paltrinieri : parteciperà ai Campionati USA in acque libere : Gregorio Paltrinieri si lancia in una nuova sfida in acque libere e parteciperà ai Campionati Nazionali Statunitensi di Nuoto di fondo: l’appuntamento è nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami dove il 3 maggio andrà in scena una 10 km mentre due giorni dopo affronterà la 5 km. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da un eccellente riscontro cronometrico durante gli ultimi Campionati Italiani Assoluti a Riccione, ha deciso di ...

«10 rivers 1 ocean» : la Nuova avventura di Alex Bellini nel mondo sommerso dalla plastica : Ha attraversato gli oceani a remi e il deserto del Sahara e gli Stati Uniti di corsa, ma mai come ora si è chiesto dove stiamo andando. Alex Bellini è appena partito per il suo viaggio dal futuro più incerto, quello nel mondo sommerso dalla plastica: la sua nuova avventura si chiama «10 rivers 1 Ocean» e lo vedrà navigare sui 10 fiumi più inquinati dalla plastica del pianeta e nel Pacific Garbage Patch, ...

La Nuova avventura di Costanza Caracciolo - Lady Vieri pronta al trasloco a Miami : “Stella parlerà inglese meglio di me” : Costanza Caracciolo parla del suo futuro a Miami insieme a Stella e Bobo, la moglie di Vieri entusiasta del trasloco negli USA “La nostra bimba vivrà a Miami quando a Milano fa freddo: così parlerà inglese almeno lei, visto che io non so neanche una parola”. Così Costanza Caracciolo ha parlato alla rivista ‘Nuovo’ in vista del trasloco che porterà lei, la figlia Stella e Bobo Vieri oltreoceano. “E, se anche ...

Grande Fratello 16 – Prima puntata di lunedì 8 aprile 2019 – Nuova avventura per il capostipite dei reality. : Dopo la versione Vip autunnale, riecco Grande Fratello. Da questa sera, occupando lo spazio occupato nelle scorse settimane dall’Isola dei famosi che quest’anno è stata un insuccesso. torna la classica versione del reality, con la sedicesima edizione. Dieci puntate in Prima serata, nove settimane di reclusione all’interno della casa per i concorrenti (che saranno nip […] L'articolo Grande Fratello 16 – Prima puntata di ...

