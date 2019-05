NOVARA | BIMBO MASSACRATO | MAMMA ACCUSA COMPAGNO ' Non ho picchiato io Leonardo'

"Non sono stato io". La madre del bimbo ucciso a NOVARA scarica le colpe sul compagno : “Non sono stata io”: davanti al gip Raffaella Zappatini, si è difesa così Gaia Russo, accusata col compagno Nicholas Musi dell’omicidio del figlio di appena 20 mesi. La giovane ha risposto per oltre un’ora e mezza alle domande del giudice, che si è riservato la decisione sulla convalida dell’arresto. Si è invece di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere, come già ...

Bimbo ucciso a NOVARA - madre e compagno arrestati : I funerali del Bimbo di neanche due anni morto a Novara dopo essere stato picchiato in casa, secondo la ricostruzione dei pm, si terranno martedì 27 maggio alle ore 14 in Duomo. Sarà lutto cittadino. Novara, morto Bimbo di 2 anni: indagati la madre e il compagno L'allarme era stato lanciato dalla madre del Bimbo Il piccolo Leonardo, di 20 mesi, sarebbe morto in ...

LEONARDO - BIMBO MASSACRATO A NOVARA/ La nonna "Gesù perché hai voluto il mio angelo?" : LEONARDO, BIMBO MASSACRATO a NOVARA dai genitori, la nonna scrive un post su Facebook rivolgendosi al Signore: "perché il mio angelo?"

Bimbo morto a NOVARA - la nonna sui social : “Dio - perché hai voluto il mio angelo? Se esisti resuscitalo” : Indignati, sconvolti e scioccati: i novaresi non si capacitano di quanto accaduto al piccolo Leonardo Russo, il Bimbo di soli 20 mesi massacrato di botte. Novara è in lutto: la madre e il suo nuovo compagno sono stati arrestati per omicidio volontario pluriaggravato, e intanto è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che saranno celebrati martedì, in Duomo, dal vescovo, monsignor Giulio Franco Brambilla. “Sei e sarai ...

Bimbo morto a NOVARA - fermati la madre e il compagno : (Agenzia Vista) Novara, 26 maggio 2019Bimbo morto a Novara, la madre e il compagno in QuesturaLe ferite riscontrate sul bambino di due anni morto giovedì a Novara sono gravi, diffuse e incompatibili con una caduta dal lettino. Lo hanno reso noto gli inquirenti. La madre del Bimbo e il compagno sono indagati per omicidio volontario e sono stati fermati. _Courtesy Polizia di StatoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

Leonardo - bimbo di 20 mesi massacrato a NOVARA/ Il padre "E poi ero io il cattivo?" : Si chiamava Leonardo il bimbo di 20 mesi massacrato di botte a Novara dalla mamma e dal compagno. Parla il padre della vittima

NOVARA - morte del piccolo Leonardo : sospetti su un precedente ricovero del bimbo : Forse si poteva fare qualcosa, si poteva intervenire per evitare l’assurda morte di un bimbo di nemmeno due anni. Infatti gli uomini della Squadra mobile di Novara, durante le indagini sulla tragica scomparsa di Leonardo, hanno trovato traccia di un suo precedente ricovero in ospedale, lo scorso aprile, in seguito a quello che la madre e il suo compagno, avevano giustificato come “il morso di un cane”. Il timore degli inquirenti è che in realtà ...

NOVARA - morte bimbo : fermati i genitori - "è stato picchiato" : Il piccolo Leonardo, il bimbo di 19 mesi morto giovedì all’arrivo in ospedale di Novara è deceduto dopo essere stato picchiato. Lo sostiene la Procura di Novara, che ha disposto il fermo nei confronti della madre, Gaia Russo di 22 anni attualmente ai domiciliari, e del suo compagno, il 23enne Nicholas Musi, portato nel carcere di Novara. Il fermo è stato deciso nella notte, ma i nomi dei due genitori del piccolo erano già iscritti nel ...

La madre del bimbo massacrato a NOVARA e il compagno sono stati arrestati : Uno shock emorragico traumatico da lesione a scoppio del fegato, riferibile a un'azione compressiva di notevole forza, data da schiacciamento o calpestamento. È il raggelante referto dell'autopsia eseguita ieri sul corpo del piccolo Leonardo, il bambino di 2 anni morto giovedì a Novara. Un referto che ha portato al fermo, dispoto dalla Procura, della mamma del piccolo e del suo compagno, rispettivamente 22 e 23 anni. In un primo momento ...

Bimbo di 19 mesi morto a NOVARA - fermati per omicidio la mamma e il compagno : "Violenza disumana" : Secondo gli investigatori, il piccolo Leonardo è stato picchiato. I pm: "Corpo martoriato". L'uomo va in carcere, la madre incinta ai domiciliari

Bimbo morto a NOVARA : il compagno della madre aveva assunto cocaina : aveva assunto cocaina Nicholas Musi, il 23enne arrestato con la compagnia Gaia Russo per l’omicidio del figlio della donna, Leonardo, che avrebbe compiuto due anni a settembre. E’ quanto emerge dalle indagini della procura di Novara. “Non possiamo pero’ dire – precisa il pm Ciro Caramore, titolare dell’inchiesta – se fosse sotto l’effetto degli stupefacenti quando il bambino e’ stato ...