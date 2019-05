Nick Carter sarà di nuovo papà | il biondino dei Backstreet Boys aspetta il secondo figlio

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019), 39 anni,di. Ildeie la moglie – Lauren Kitty –no il. L’hanno annunciato via Instagram, con una bella foto del pancione e un abbraccio a tre, anzi quattro. Il primogenito è Odin, nato nel 2016. «Grazie Dio per averci dato il più grande dono che avessimo potuto chiedere», ha scritto il cantante, un tempo idolo delle teenager di mezzo mondo. Tra lui e Lauren Kitty è stato decisamente un colpo di fulmine, una «connessione istantanea». Da lì, il resto è storia. I due si sono frequentati per quattro anni finchénon si è inginocchiato, nel febbraio 2013, durante una vacanza alle Florida Keys. Si sono sposati nell’aprile 2014 sulla spiaggia di Santa Barbara, California. Nel 2018 i due hanno ...

