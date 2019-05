Nel mondo 535mila bimbi l’anno muoiono per dissenteria infantile

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : Nelle finali di pistola fa festa l’india. Pass olimpici per Ucraina - Iran - Bulgaria e Francia : La seconda giornata della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Monaco offre un dato incontrovertibile agli apPassionati e agli addetti ai lavori: in questo momento, l’India è la squadra di riferimento per i contest di pistola e probabilmente la nazione più quotata in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020; al pari, se non davanti, alle superpotenza cinese. Nella finale maschile ad compressa maschile e in quella ...

Elkann : "Con Renault terzi Nel mondo" : 17.00 Una nuova sfida per Fca. Così il presidente John Elkann sull'operazione proposta alla Renault. "Queste operazioni si possono fare -ricordando l'operazione con Chrysler ormai 10 anni fa - e portano benefici a entrambi i Paesi". "Con Renault creeremo il terzo più grande produttore e con il partner giapponese Nissan e Mitsubishi il più grande al mondo". E poi: "Nessun impatto, non ci sono chiusure di stabilimento"."Abbiamo voluto agire con ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : il terzetto iridato azzurro torna sul podio - Nespoli in grande spolvero ma beffato Nell’individuale : La terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è conclusa ad Antalya (Turchia) ed è tempo di bilanci in casa Italia al termine dell’ultimo evento di preparazione in vista dei fondamentali Campionati del Mondo di ‘s-Hertogenbosch, valevoli anche come qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Gli azzurri hanno raccolto un solo piazzamento sul podio nella manifestazione turca grazie all’ottima prestazione della ...

Chi è l’uomo più ricco del mondo Nel 2019 : la classifica degli uomini e le donne più ricchi : Chi ha detto che i soldi non fanno la felicità di sicuro non ha mai visto come vivono le donne e gli uomini più ricchi del mondo. Può sembrare, infatti, una affermazione lontana dalla morale quotidiana di ognuno di noi eppure è vero: se si ha ragione a dire che non sono i soldi a renderci persone felici, sarebbe incoerente e ipocrita ammettere che non aiutino neanche un pochino a renderci persone tranquille, serene e più spensierate. classifica ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : il cinese Zhao vince Nella 3 posizioni. Pass olimpici per Corea e Serbia : Risuona l’inno cinese a Monaco di Baviera, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Il merito è di Zhonghao Zhao, tiratore classe 1995, che si è aggiudicato la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m. L’asiatico, alla sua prima vittoria nel circuito maggiore dopo il bronzo colto in questo stesso format a Pechino tre settimane fa, ha totalizzato 461,8 punti precedendo il ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : Italia sconfitta in finale dalla Cina - Nespoli ai piedi del podio Nell’individuale : Non si chiude nel migliore dei modi la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia), con l’Italia che è uscita sconfitta in entrambe le finali odierne portando comunque a casa un argento prezioso e segnali incoraggianti in vista dell’evento clou della stagione. Nella finalissima della gara a squadre maschile di ricurvo il terzetto azzurro formato da Mauro Nespoli, Marco ...

Lutto Nel mondo del giornalismo : è morto Vittorio Zucconi - storica firma di "Repubblica" : Si è spento nella sua casa di Washington dopo una lunga malattia. Cronista, scrittore, storica firma di "Repubblica"

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Nella carabina 10 metri eliminate tutte le azzurre : Niente da fare per il Tiro a segno italiano nelle prime eliminatorie della tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera, in Germania: nella carabina 10 metri femminile fuori dalla finale tutte le azzurre in gara. Non riescono infatti a rientrare tra le migliori otto Petra Zublasing, 27ma con 627.0, Alessandra Luciani, 76ma con 622.5, e Martina Ziviani, 93ma con 621.0. A vincere le eliminatorie è l’indiana Apurvi Chandela, prima con 633.0 ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Pagni e Tonioli quarti Nel compound misto ad Antalya : 4° posto per Pagni e Tonioli nel compound misto. Domani 2 finali azzurre nel ricurvo Nella terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), al termine delle finali della divisione compound, chiudono al quarto posto gli azzurri Sergio Pagni e Marcella Tonioli, superati nella finale per il bronzo mixed team dai padroni di casa della Turchia per 154-152. Domani giornata di chiusura con le finali dell’arco olimpico. L’Italia sarà ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : successi per Vlad Dascalu e Haley Batten tra gli U23 - due italiane Nella top10 : Prosegue il programma di gare a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike Cross Country 2019. Dopo lo Short Track andato in scena nella giornata di ieri, gli interpreti della massima categoria hanno lasciato spazio agli Under 23. Il tracciato particolarmente tecnico si è presentato in condizioni eccellenti nonostante le piogge abbondanti della settimana e lo spettacolo non è mancato in attesa del ...

Grave episodio Nel mondo del calcio e dei procuratori : molestie nei confronti di baby calciatori - la posizione dell’UAFA : “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un Grave, esecrabile e abominevole episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza soffermarci ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : quarto posto per Pagni e Tonioli Nel compound misto - domani le finali del ricurvo : La quinta e penultima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è conclusa ad Antalya (Turchia) al termine dello svolgimento delle finali di tutti i tornei riservati al compound. Per l’Italia non è arrivato il primo podio della manifestazione con la coppia formata da Marcella Tonioli e Sergio Pagni che ha avuto la peggio nella finale per il bronzo della gara a squadre mista di compound contro i padroni ...