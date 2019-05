NBA – Dan Gilbert ricoverato in ospedale | principio di ictus per il proprietario dei

Basket - NBA Playoff 2019 : Portland e Toronto battono Denver e Philadelphia e approdano alle rispettive finali di Conference : Due le partite di Playoff della notte NBA, entrambe decisive gara-7. Grazie a 37 punti e 9 rimbalzi di C.J. McCollum i Portland Trail Blazers battono per 100-96 i Denver Nuggets e approdano per la prima volta alle finali della Western Conference dal 2000, la serie di finale contro i Golden State Warriors si aprirà nella notte tra martedì e mercoledì alla Oracle Arena di Oakland e vedrà di fronte, tra l’altro, i fratelli Seth (Portland) e Stephen ...

Playoff NBA – Kanter e i rigidi dettami del Ramadan : “ho chiesto consiglio a Olajuwon per giocare al meglio” : Enes Kanter alle prese con l’inizio del Ramadan nella fase più calda dei Playoff NBA: il centro turco ha chiesto aiuto ad Hakeem Olajuwon per rispettarne i precetti e poter continuare a giocare a buon livello Come spesso accade, quando inizia il periodo del Ramadan gli atleti che ne seguono i dettami rischiano di subire un calo nelle loro prestazioni sportive. Non potendo bere, mangiare e assumere medicinali dall’alba al tramonto, Enes ...

Playoff NBA : Enes Kanter 'alle prese' con il ramadan chiede consiglio a Olajuwon : ... spesso in quella fase della stagione il suo rendimento migliorava: "Non è questione di stomaco vuoto, ma una riconciliazione spirituale con il mondo. Quello che serve in un periodo di particolare ...

NBA 2019 : il presidente dei Boston Celtics Danny Ainge colpito da un lieve infarto. Le condizioni non dovrebbero essere preoccupanti : C’è grande tensione nell’ambiente dei Boston Celtics, dopo che il presidente Danny Ainge è stato purtroppo colpito da un lieve attacco cardiaco nell’ultima notte a Milwaukee. Una notizia resa pubblica dai canali social della compagine, annunciando che Ainge, ex giocatore della franchigia del Massachusetts sta ricevendo le cure del caso e dovrebbe riprendersi senza problemi di sorta. Vi saranno aggiornamenti sulle sue condizioni ...

NBA – Boston Celtics in ansia : principio d’infarto per Danny Ainge : Boston Celtics in ansia per le condizioni di salute di Danny Ainge: il plenipotenziario della franchigia del Massachusetts ha avuto un principio d’infarto nella notte di martedì Tifosi, giocatori e dirigenza dei Boston Celtics in ansia per le condizioni di Danny Ainge. La franchigia del Massachusetts, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che Danny Ainge è stato colpito da un principio d’infarto nella serata di ...

NBA - Steve Kerr è sicuro : 'I playoff di Kevin Durant? Mi ricordano un certo Michael...' : Gara-1 tra Golden State Warriors e Houston Rockets è stata l'ennesima dimostrazione di quello che oramai è chiaro a tutti da diverse settimane: Kevin Durant è in un momento magico della sua ...

NBA - Danilo Gallinari a Sky : 'Stagione straordinaria - orgoglioso dei miei Clippers' : Una cavalcata oltre ogni aspettativa, contro i primi della classe, lottando fino all'ultimo possesso e provandoci ben oltre le proprie capacità. Danilo Gallinari è deluso dal risultato, ma non può che ...

NBA - il post di Danilo Gallinari dopo l’eliminazione dei Clippers : “stagione ricca di dolori e soddisfazioni” : Danilo Gallinari è stato eliminato con i suoi Los Angeles Clippers per mano dei Golden State Warriors di un grande Durant “Termina qui una stagione molto intensa, ricca di lavoro, sacrifici, dolori, emozioni e grandi soddisfazioni. Ringrazio tutto coloro che mi hanno sempre sostenuto“. E’ il messaggio postato sui social da Danilo Gallinari dopo l’eliminazione dai playoff Nba dei suoi Los Angeles Clippers per mano ...

Playoff NBA – Clippers - Danilo Gallinari stende gli Warriors - poi festeggia con un… super hamburger! [FOTO] : Danilo Gallinari stende gli Warriors in Gara-5 del primo turno dei Playoff NBA e si concede uno ‘sgarro’: il cestista dei Clippers fotografato mentre mangia un succulento hamburger Se i Los Angeles Clippers sono arrivati ai Playoff NBA contro ogni pronostico, e sempre in barba ad ogni previsione, hanno portato gli Warriors almeno (per ora) fino a Gara-6, il merito è anche di Danilo Gallinari. Il cestista azzurro ha giocato una ...

Playoff NBA – Kendrick Perkins non ha dubbi : “Kawhi Leonard mi ricorda Michael Jordan” : Kendrick Perkins spende parole d’elogio importanti per Kawhi Leonard: il talento dei Toronto Raptors paragonato addirittura a Michael Jordan Dopo aver perso praticamente l’intera stagione passata con la maglia dei San Antonio Spurs, a causa di vicissitudini legate ad un dubbio infortunio e alla sua situazione contrattuale, Kawhi Leonard si è rilanciato alla grande con i Toronto Raptors, guidando la franchigia canadese in ...

VIDEO Danilo Gallinari - play-off NBA : “I Warriors bravi in difesa - dobbiamo migliore in fase offensiva” : Niente da fare per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari contro i campioni in carica dei Golden State Warriors, vincitori 113-105, nella sfida valida per il play-off NBA 2019. Il nostro portacolori non è stato autore di una grande partita in questa gara-4, ottenendo percentuali non eccezionali (5/20 al tiro, con 1/5 da tre punti). Un match nel quale le qualità difensive dei Warriors hanno fatto la differenza al pari di quelle realizzative ...

NBA - 'Era Dio travestito da Michael Jordan' : 33 anni fa MJ ne segna 63 al Boston Garden : Per qualcuno è la più grande prestazione di sempre. Un'esagerazione? Pensateci. Quello ritenuto da molti il più forte giocatore di tutti i tempi, Michael Jordan, che fa segnare il suo massimo in ...

NBA - Intervista a Daniele Mazzanti - SMM NBA Italia : NBA, Intervista a Daniele Mazzanti, SMM NBA Italia La NBA è senza dubbio la lega sportiva più mediatica al Mondo. I giocatori sono semplicemente delle rockstar planetarie prestate ad uno spettacolo sportivo. Tra partite, dinamiche di spogliatoio, trade e free agency le stagioni NBA tengono col fiato sospeso milioni di fan 365 giorni l’anno senza soluzione di continuità. Attori, cantanti, fashion icon o più semplicemente sportivi di ...

NBA - folle rimonta Clippers da -31 : Lou Williams e Gallinari mandano ko Golden State : Golden State Warriors-L.A. Clippers 135-131 L'avvio di gara è subito condizionato dall'infortunio che toglie dai giochi DeMarcus Cousins dopo soli 3 minuti e mezzo e costringe gli Warriors a dover ...