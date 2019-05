Nazionale | sono 33 i convocati di Mancini per Grecia e Bosnia | c’è Belotti

Lippi torna ad allenare la Nazionale cinese : l’obiettivo sono i Mondiali 2022 : Marcello Lippi torna subito in corsa ad allenare la Nazionale cinese. “Quando Lippi e’ stato ct della Nazionale”, scrive la Cfa, la squadra ha mostrato “spirito positivo e una mentalita’ tenace nel gioco”. Il suo ritorno sulla panchina della Cina avra’ “un grande impatto sul sogno di partecipare ai Mondiali”. Alla guida della Nazionale in maglia rossa l’ex Ct della Nazionale ...

L’avvertimento di Boccia (Confindustria) a Salvini : “Parole che producono sfiducia sono contro l’interesse Nazionale” : Dal palco dell’Assemblea generale di Confindustria, è stato il presidente Vincenzo Boccia ad avvertire, con un chiaro riferimento all’indirizzo del vicepremier Matteo Salvini: “Le parole di chi governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale“. E ancora, ha invitato: “Dobbiamo fare un grande salto di qualità e passare dal ...

Rocco Hunt colonna sonora per la Nazionale Italiana under 21 con “Benvenuti in Italy” : Il nuovo singolo di Rocco Hunt, “Benvenuti in Italy” (Sony Music), sarà la colonna sonora alle prossime partite della Nazionale Italiana durante l’Europeo under 21 di calcio. Il brano, scritto da Rocco e prodotto da Mace e Zized, già autori di hit multiplatino, è disponibile in radio e in digitale. ““Benvenuti in Italy” descrive il rapporto della nostra nazione con il calcio, uno sport che non è solo quello visto in televisione ma è anche quello ...

Nazionale Sarda - i convocati del ct Mereu per il match con la Corsica : ci sono Deiola e Acquafresca : Il commissario tecnico Mereu ha convocato ventisette giocatori per il match in programma il prossimo 2 giugno contro la Corsica In vista dell’amichevole Sardigna – Còrsica – Trofeo Simeoni-Simon Mossa che si disputerà il 2 Giugno 2019 allo Stadio Nespoli di Olbia, il commissario tecnico della Natzionale Sarda Bernardo Mereu ha diramato le seguenti convocazioni: Portieri Aresti Simone (Cagliari Calcio) Ruzittu Marco (Arzachena ...

Bimba ferita a Napoli - arrestati gli autori del raid a piazza Nazionale : sono due fratelli : Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa...

Bimba ferita a Napoli - arrestati i due sicari del raid a piazza Nazionale : sono due fratelli : Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa...

SPAL - Petagna : 'Nazionale - serve io ci sono! Semplici mi ha messo vicino alla porta' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Andrea Petagna ha parlato dello stage in Nazionale e della sua annata da record con la SPAL: ' È stato uno stage breve ma importante. Anche simbolico, per quanto mi riguarda. Era giusto farmi ...

Due calciatori della Nazionale russa sono stati condannati a un anno e mezzo di carcere per aggressione : I calciatori russi Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev sono stati condannati in primo grado rispettivamente a diciannove e diciotto mesi di carcere. Lo scorso ottobre erano stati accusati di aver aggredito insieme ad altre persone un funzionario ministeriale russo e

Nazionale - Mancini si coccola i suoi giovani 'I ragazzi di qualità non sono mai un problema' : COVERCIANO - Lo stage congiunto di Nazionale A, Under 21 e Under 20 ha riunito per la prima volta i tre commissari tecnici, Mancini, Di Biagio e Nicolato. Sotto osservazione 33 giocatori, Conti e ...

Nazionale - sono in 5 e non hanno mai giocato in Serie A : Roberto Mancini li convoca : Secondo stage di due giorni per la Nazionale di Roberto Mancini - che si svolgerà il 29 e il 30 aprile - concordato dalla Figc con la Lega di Serie A e che riguarda i giocatori di fascia di età più giovane che già fanno parte del giro azzurro. Il ct ha convocato oggi 35 calciatori che si raduneranno

Sri Lanka - gli attentati alle chiese sono un attacco alla vera unità Nazionale : di Riccardo Cristiano* Quello del 21 aprile, quest’anno, è stato il giorno di Pasqua per tutti i cristiani che seguono il calendario gregoriano, anche nello Sri Lanka ovviamente. Ma, dal 2009, cioè esattamente da dieci anni, il 21 aprile in quel martoriato Paese è anche il giorno in cui si ricorda la più sanguinosa strage di Tigri (e forse di civili) tamil – l’etnia di religione indù le cui Tigri per anni hanno combattuto per separarsi, ...

Inps per la famiglia - i commenti sono virali. E il social manager diventa "eroe Nazionale" : diventa un caso il servizio social di ' Inps per la famiglia '. La pagina Facebook è stata subissata da richieste di informazioni sul Reddito di cittadinanza , tanto che il social media manager è ...

Boxe - sono 14 i convocati per il Training Camp Nazionale Elite di Roma : sono state diramate le convocazioni per il Training Camp Nazionale Elite di Boxe. sono quattordici i pugili che si dovranno presentare presentare presso le strutture del CPO dell’Esercito. Lo stage si terrà dal 25 al 29 aprile. Di seguito l’elenco dei partecipanti, con peso, società di appartenenza e tecnici. Peso Pugile Comitato ASD Elite 1 49 SERRA FEDERICO SD DOMENICO MURA 2 52 CAPPAI MANUEL LZ FIAMME ...

Non è l’Arena - Briatore critico sul governo : “Le cose sono peggiorate. Livelli minimi di rispettabilità interNazionale” : Flavio Briatore torna nello studio di Non è l’Arena (La7), e dopo quasi un anno dal suo commento circa i risultati delle elezioni, dice la sua, da imprenditore internazionale, sul lavoro che questo governo sta portando avanti. “In questi 10 mesi le cose sono peggiorate. La politica è difficile però in questo momento io vorrei essere orgoglioso dell’Italia quando, invece in questo momento siamo ai Livelli minimi di ...