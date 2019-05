Nazionale | il ct Mancini insignito del ‘Premio Bearzot’ | “mi fece esordire in azzurro | ma

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il commissario tenico dellaItaliana ha ricevuto oggi il ‘Premio Bearzot’, riconoscimento consegnatogli presso il salone d’Onore del Coni Premio‘Enzo Bearzot‘ a Roberto. Il ct dellaitaliana è statodel riconoscimento, giunto alla IX edizione e organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, in una cerimonia che si è tenuta presso il salone d’Onore del Coni a Roma. “Sono molto felice di questo premio perché proprio Bearzot mi ha fattoinmaggiore nel 1988. Mi lasciò fuori perché mi comportai male ine lo ringrazio anche per questo. Non gli chiesi mai scusa per timidezza, ma devo dirgli solo grazie per quello che ha fatto per me, anche se siamo stati poco insieme“, ha sottolineato il ct. (Spr/AdnKronos)L'articolo, ...

