Con le protesi mi sento innaturale! Nata senza braccia, Jessica pilota aerei coi piedi

(Di lunedì 27 maggio 2019) "Non ho mai amato le, mi sentivo innaturale. Per tutta la vita ho desiderato sentirmi normale" ha spiegato la donna. A causa di una malformazione è venuta al mondolema nella sua vita non si è mai arresa e ha imparato a fare tutto quello che le serviva con gli unici arti che le erano rimasti: le gambe e i. Una forza di volontà che l'ha portata anche a coronare uno dei suoi sogni da bambina, quello di diventare undie poter volare. È la storia diCox, 36enne statunitense di Phoenix, nello stato dell' Arizona, che è riuscita ottenere il brevetto di volo per velivoli monomotore che guidaalcunama solo con i. Del resto la donna fin dall'infanzia ha dimostrato di non voler rimanere indietro a nessuno tanto che, oltre a tutte le attività quotidiane come mangiare, con iha imparato anche a suonare il piano, guidare una macchina, prendere il brevetto da sub e diventare cintura nera di taekwondo.