Nardella avanti a Firenze | M5s perde Livorno

(Di lunedì 27 maggio 2019) In Piemonte, secondo le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, è in testa Alberto Cirio del centrodestra con il 50%. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 35,2% e Giorgio Bertola di M5s con il 14%. La copertura del campione è del 13%.Per quanto riguarda le elezioni comunali sono 3.800 i comuni chiamati al voto. A, dopo lo scrutinio della prima sezione, il candidato di centro-sinistra Darioè in vantaggio con il 52,17% delle preferenze, il candidato di centro-destra Ubaldo Bocci è al 21,74%, il candidato pentastellato Roberto De Blasi al 13,04%.Secondo le proiezioni di Opinio Rai alle Comunali di Perugia è in testa il sindaco uscente, Andrea Romizi, candidato del centrodestra unito, con il 54,6%. Segue Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra con il 30,5% e Francesca Tizi, del Movimento ...

