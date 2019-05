Motori – Peugeot 508 SW 2019 | l’ammiraglia ibrida a Parco Valentino FOTO

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) La Nuova508 SW HYbrid sarà esposta, per la prima volta in Italia, in occasione della quinta edizione dell’evento di, in programma dal 19 al 23 giugnopartecipa alla quinta edizione di(19 – 23 giugno) esponendo, per la prima volta in Italia, la nuova 508 SW HYbrid, ulteriore completamento della gamma della nuova ammiraglia del Leone. Quello torinese è il “palcoscenico” ideale per proporre a un vasto pubblico una novità così importante che rappresenta un esempio concreto della transizione energetica avviata dada qualche tempo e che si declinerà entro fine anno attraverso le versioni 100% elettriche di nuova 208, quelle plug-in hybrid di 508 fastback, 508 SW e di SUV 3008. Apotrà essere ammirata dal vivo, lungo i suggestivi viali, la versione plug-in hybrid di 508 SW. La nuova508 SW ...

