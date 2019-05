Motori – Elettriche ad alte prestazioni? Ci pensa Hyundai grazie alla partnership con

Motori – Batterie auto elettriche - il ‘colpaccio’ di Volvo : accordo multimiliardario con LG e CATL - tutti i dettagli : Volvo , nell’ottica di una prossima gamma elettrificata, si assicura dieci anni di forniture di Batterie al litio grazie all’ accordo con CATL ed LG Volvo ha recentemente firmato accordi a lungo termine con CATL e LG Chem – aziende leader fra i produttori di Batterie – per assicurarsi nel prossimo decennio forniture per un valore di diversi miliardi di dollari di Batterie agli ioni di litio da utilizzare per la prossima ...

Motori – Auto elettriche? Ecobonus - incentivi e promozioni ma gli italiani non sono convinti : l’analisi sui motivi : Qual è la situazione delle Auto elettriche in Italia nel 2019? L’analisi di ECU Testing rivela uno scenario in cui regna la cattiva (o totalmente assente) informazione Nonostante le innegabili difficoltà riscontrabili nell’utilizzo quotidiano di un’ Auto elettrica, sembra che il mercato stia lentamente prendendo sempre più piede. Analizzando geograficamente la distribuzione di EV nel mondo, in testa spicca la Cina, seguita ...

Motori – Volkswagen alla ricerca di un riscatto dal Dieselgate : le elettriche non bastano : Post-Dieselgate, il Gruppo Volkswagen avvia negoziati concreti per un nuovo impianto multibrand in Europa, investimenti per poco meno di un miliardo di Euro per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle batteria in Bassa Sassonia Per scrollarsi di dosso la cattiva immagina che si è abbattuta sul gruppo tedesco a causa del famosissimo ‘Dieselgate’, a quanto pare, la produzione di auto elettriche non basta. Il ...