MotoGp – Al Mugello un weekend spettacolare | ORARI e DIRETTA TV del Gp d’Italia | ecco

MotoGp - GP Italia 2019 : riparte la caccia a Marc Marquez. Al Mugello gli italiani devono reagire : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto per il suo sesto appuntamento, uno dei più attesi da piloti e tifosi. Si correrà, infatti, al Mugello per il Gran Premio d’Italia. La pista toscana, come al suo solito, regalerà grande spettacolo con il suo layout fatto di sali-scendi, curve e un lungo rettilineo dove si raggiungo velocità elevatissime. Il mirino di tutti i partecipanti la classe regina sarà, ovviamente, sulla schiena di Marc Marquez. Il ...

MotoGp - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana al Mugello : In questo fine settimana (31 maggio-2 giugno) il Motomondiale tornerà in scena per il suo sesto atto. Sulla pista del Mugello (Italia) i centauri più veloci del Pianeta si confronteranno per cercare di centrare il bersaglio grosso, su uno dei tracciati più spettacolari e difficili del calendario iridato. In MotoGP sarà ancora una volta un “Tutti contro Marc Marquez“. Lo spagnolo della Honda ha dato ulteriore conferma della sua classe ...

MotoGp – Iannone costretto al ritiro in Francia : “con l’Aprilia eravamo d’accordo! La priorità è il Mugello” : Le parole di Andrea Iannone dopo il ritiro dal Gp di Francia: il campione di Vasto spera di poter tornare in forma per il Mugello Gp di Francia amaro per Andrea Iannone: il campione di Vasto non è riuscito a portare a termine la sua gara a causa dell’infortunio alla caviglia, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e a tornare ai box Aprilia. “Purtroppo non è stato possibile finire la gara, perché avevo molto male alla ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Francia 2019 : ”Che bello tornare sul podio! Le sensazioni erano davvero buone - non vedo l’ora di correre al Mugello” : La Ducati Desmosedici di Danilo Petrucci ha concluso al terzo posto il GP di Francia dopo una buona rimonta su Jack Miller e un’intensissima battaglia nei giri finali con il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’umbro ci ha provato tre volte a inserirsi in staccata ma non è mai riuscito a chiudere la corda e si è dovuto arrendere alle frenate pulitissime ed efficaci del forlivese. Per la prima volta intervistato nella zona della ...

MotoGp - GP Italia 2019 : programma - orari e tv. Si corre al Mugello fra due settimane! : Con ancora negli occhi lo spettacolo del Gran Premio di Francia 2019 di Le Mans, il Motomondiale è pronto a trasferirsi nei confini Italiani, in vista del Gran Premio d’Italia 2019. Il Mugello, come consuetudine, sarà palcoscenico di tre giorni (con le gare fissate per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica) davvero intensi, per la sesta tappa della stagione. Gli Italiani, ovviamente, proveranno ad essere profeti in patria, ...

MotoGp – Verso il Gp del Mugello : riunione in Prefettura a Firenze : riunione in Prefettura a Firenze in vista del Gp d’Italia di MotoGp, in programma all’Autodromo del Mugello dal 30 maggio al 2 giugno Vertice a Palazzo Medici Riccardi per fare il punto sulla complessa macchina organizzativa del Motomondiale, che si svolgerà al circuito del Mugello dal 30 maggio al 2 giugno. Una manifestazione sportiva di rilievo internazionale, che richiama ogni anno decine di migliaia di appassionati e che ha ...

MotoGp – Due podi consecutivi per la Suzuki e festeggia con una fantastica sorpresa per i fan italiani in vista del Mugello : Suzuki festeggia il secondo podio consecutivo di Rins in MotoGp. Il prossimo 2 giugno si svolgerà il Gran Premio d’Italia del Mugello e Suzuki dà a tutti la possibilità di assistere alla gara a condizioni incredibili dalla Tribuna Poggio Secco: chi compra i biglietti nei concessionari Suzuki entro il 24 maggio avrà compresi nel prezzo due pass speciali Suzuki sta vivendo un momento d’oro in MotoGp. Il Gran Premio di Spagna, corso a Jerez ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la Yamaha ha effettuato un test al Mugello per migliorare l’elettronica : La Yamaha in questo Mondiale 2019 di MotoGP non vuole lasciare nulla di intentato. Sfruttando le due settimane complete di sosta dopo il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, infatti, la scuderia di Iwata nei giorni scorsi ha organizzato un test speciale al Mugello con il suo collaudatore Jonas Folger, come ha svelato il sito Corsedimoto.com. Il pilota tedesco ha svolto una notevole mole di lavoro con un solo obiettivo: sviluppare gli ...

MotoGp – Valentino Rossi fa sul serio : il Dottore si prepara per Jerez con un allenamento al Mugello con i giovani dell’Academy [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi sempre in pista: allenamento al Mugello per il Dottore con i giovani piloti della VR46 Academy Valentino Rossi non sa conosce il significato della parola riposo: ogni occasione è buona per il nove volte campione del mondo per salire in sella alla moto e allenarsi. In attesa di tornare in pista per il primo Gp europeo, in programma a Jerez de la Frontera il 5 maggio, il Dottore ha sfrecciato oggi sul circuito del Mugello ...