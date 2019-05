Molesta ragazze sul pullman e minaccia uomo che le difende | arrestato 62enne albanese

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 maggio 2019) Pescara - A bordo di un autobus urbano importuna edue ragazzine e, quando un passeggero interviene in loro difesa, lui prova ad accoltellarlo. Alla fine l', un, è statodalla Polizia. E' accaduto domenica pomeriggio al Terminal bus di Pescara. Ricevuta una segnalazione al 113, la squadra Volante è arrivata sul posto prima che la situazione degenerasse. Perquisito, ilè stato trovato un possesso di un taglierino. I poliziotti hanno quindi ricostruito l'episodio: quando il passeggero è intervenuto in difesa delle ragazzine, l'prima lo hato, poi ha tirato fuori il taglierino cercando di colpirlo, senza però riuscirci. Ilè statoper resistenza a pubblico ufficiale e per il tentativo di lesioni e minacce ai danni dell'. Le ragazzine non sono state ...

AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Molesta ragazze e aggredisce uomo, preso -> - radixactive_ : Ieri mi sono fatta un sacco di risate con quelle che dicevano che Lisa è una predatrice sessuale e che molesta le ragazze - rebsgnek_ : RT @glitterysl: “Men are trash” e piangono Poi però ridere di uno che molesta una ragazza in pubblico è una “cazzata” e uno “scherzo” e no… -