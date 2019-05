Modello morto in passerella! Tales Soares stroncato da una malattia non diagnosticata (Di lunedì 27 maggio 2019) È stato un problema cardiaco non diagnosticato a uccidere Tales Soares, il Modello di 26 anni morto mentre sfilava in passerella alla Settimana della Moda di San Paolo, in Brasile. A un mese dal decesso, è arrivata la conferma dell'autopsia, che ha anche sottolineato come nel corpo del ragazzo non ci siano tracce né di alcol né di droga.



È stato un problema cardiaco non diagnosticato a uccidere Tales Soares, il modello di 26 anni morto mentre sfilava in passerella alla Settimana della Moda di San Paolo, in Brasile. A un mese dal decesso, è arrivata la conferma dell'autopsia, che ha anche sottolineato come nel corpo del ragazzo non ci siano tracce né di alcol né di droga.

