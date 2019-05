Mirante e la sua teoria sull’annata della Roma | “ecco perchè abbiamo perso la Champions”

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019), Antonioè stato convocato in Nazionale dopo l’ottima annata in giallorosso dopo il flop di Olsen “I maggiori problemistagione sono stati la mancanza di continuità e gli infortuni.fallito il maggior obiettivo, peccato“. Lo dice il portiere, Antonio, all’indomaniconclusione del campionato che ha visto il giallorossi fallire l’ingresso in Champions League. “Ci dispiace perché a un certo puntostagionericominciato a crederci -aggiunge il portiere giallorosso a margine dei Premi Ussi al Circolo Aniene-. Per arrivare quarti in classifica dovevamo avere più continuità di prestazioni e di risultati. Come ho detto prima, dispiace perché comunque laè una di quelle squadre che deve sempre stare in Champions”.parla poi anche dell’emozionante addio di Daniele De ...

