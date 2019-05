motorinolimits

(Di lunedì 27 maggio 2019) Lewis Hamilton vince uno dei GP dipiù emozionanti con quattro piloti racchiusi in appena 4 secondi. Il pilota della Mercedes si conferma un grandissimo campione poiché, nonostante fosse in difficoltà con le gomme, ha portato a casa una vittoria importante davanti a Max Verstappen che non gli ha concesso mai un momento di … L'articolosu: “Inaccettabili ledell’AD Ferrari” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Minardi su Monaco: “Inaccettabili le parole dell’AD Ferrari” - MotoriNoLimits : Minardi su Monaco: “Inaccettabili le parole dell’AD Ferrari” - fhdale801 : RT @MotoriNoLimits: Minardi: l’anteprima di Monaco e un pensiero a Lauda -