Milena Miconi si è sposata con Mauro Graiani ecco le foto delle nozze

Milena Miconi si è sposata con Mauro Graiani : Nozze Vip per l’attrice Milena Miconi e subito dopo la cerimonia sui social scrive: “E’ stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo. Sono tante le persone che devo ringraziare… tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile”. Alle nozze a Roma alla presenza di tantissimi vip, tra cui Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Stefania Orlando, Nadia Rinaldi, Matilde Brandi. ...

Milena Miconi mi sposo dopo 18 anni di convivenza : L’attrice e showgirl Milena Miconi ha detto che si sposerà con il suo compagno Mauro Graiani, dopo 18 anni di convivenza e da cui ha avuto le sue due figlie, Sofia e Agnese. Ospite al programma “I Lunatici” la Miconi ha raccontato: ”Mi sposo , dopo 18 anni di convivenza e 2 figlie abbiamo deciso di sposarci. Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi, piano piano, ha montato come la ...

