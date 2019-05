Milan | Romagnoli lancia messaggi sui social | il capitano rossonero fa chiarezza sul suo

Milan - Romagnoli : “Champions? Ci crederemo fino alla fine. Gattuso persona vera” : Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a margine del Premio Gentleman a Milano di Champions, di Gattuso e dell’addio di Barzagli. Nel dettaglio, per Romagnoli una mancata qualificazione “non sarebbe sinonimo di fallimento, ma un grande dispiacere perché siamo arrivati a un punto e siamo lì, però il calcio è questo, sappiamo di aver sbagliato diverse partite però adesso dobbiamo dare l’ultimo strattone, ...

Milan - Romagnoli : “Dobbiamo vincerle tutte” : Le dichiarazioni di Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ai microfoni di DAZN, al termine della partita vinta contro la Fiorentina. “Dobbiamo puntare a vincere tutte le partite e poi vedremo in che posizione saremo. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto oggi”. Questo il commento di Romagnoli. Tre punti fondamentali in chiave Champions al termine di una settimana segnata dalle polemiche dopo la lite tra Gattuso e Bakayoko in ...

Milan - Donnarumma o Romagnoli a rischio : la Champions li salverà? : Senza l'aggancio al quarto posto il percorso di risalita del Milan subirebbe un rallentamento. La vetta che il club vuole raggiungere è quella frequentata dalle grandi società europee: se un tempo era ...

Ex arbitro Marelli : Romagnoli è diventato un problema per il Milan - Calcio : Forse sarebbe il caso che il Milan si dotasse anche di una persona che possa occuparsi di questo problema non da poco, perché alla lunga le sanzioni disciplinari hanno un peso nell'economia di una ...

Milan - notte fonda a Torino : i rossoneri perdono 2-0. Espulso Romagnoli : Marco Gentile Le reti di Belotti e Berenguer hanno permesso al Torino di battere 2-0 il Milan. Espulso Romagnoli per proteste all'82. Granata quinti a pari punti proprio con i rossoneri e l'Atalanta Il Milan di Gennaro Gattuso è ormai entrato in una crisi senza fine, i rossoneri hanno perso per 2-0 lo scontro Champions League contro l'ottimo Torino di Walter Mazzarri che aggancia così i meneghini a quota 56 punti, con l'Atalanta che ...

Belotti-Berenguer e il Toro vola sognando la Champions : 2-0 al Milan - Romagnoli espulso : tra poco il report completo... Cronaca Il Torino parte subito forte, ma la coppia Berenguer- De Silvestri non riesce a colpire in area di rigore. Grande intensità da parte dei granata che costringono il Milan a fare fallo, con Suso,...

Milan - buone notizie per Gattuso dall’infermeria : le condizioni di Romagnoli e Calabria : Niente di grave per i due giocatori rossoneri, che saranno a disposizione per la trasferta di Parma del prossimo turno di campionato Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in vista della trasferta di Parma, l’allenatore del Milan infatti potrà contare sia su Alessio Romagnoli che su Davide Calabria. Il difensore centrale rossonero ha rimediato una semplice contusione nel primo tempo contro la Lazio, che lo ha costretto ...

Infortunio Romagnoli - gli aggiornamenti in vista di Parma-Milan : Arrivano le prime indicazioni sull’Infortunio del capitano del Milan, Alessio Romagnoli, in vista della trasferta di Parma di sabato all’ora di pranzo. Il difensore rossonero, uscito per quello che, in un primo momento, sembrava un problema muscolare, è alle prese con una contusione, provocata da una ginocchiata, come precisato da Gattuso nel post-partita contro la Lazio. Romagnoli verrà valutato oggi, ma è già a lavoro per ...

Milan - Romagnoli : “Momento no - lavoriamo in silenzio per uscirne” : Intervistato ai microfoni del sito ufficiale del Milan, Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, ha parlato dello scontro diretto contro la Lazio, in programma domani sera e valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A: “Usciremo da questo periodo no lavorando in silenzio, restando uniti e dando il massimo”. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, probabili […] L'articolo Milan, Romagnoli: “Momento no, ...

PROBABILI FORMAZIONI Milan LAZIO/ Diretta tv : match speciale per Acerbi e Romagnoli : PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: Diretta tv e orario. Ecco le mosse dei due tecnici per la partita di domani a San Siro, nella 32giornata di Serie A.

Milan - Romagnoli pronto al suo derby personale : “Lazio nel cuore” : Milan, Alessio Romagnoli pronto ad una gara che lo toccherà particolarmente contro la Lazio, squadra del cuore sin da bambino “Saranno sette finali, a partire dalla prossima: sarà una sfida importante contro una squadra forte. Per me è una partita speciale, ho sempre tifato Lazio e la porto nel cuore, ma da avversario darò il massimo per far vincere la mia squadra“. E’ pronto al match di San Siro contro i biancocelesti il ...

Milan - Romagnoli : “Ci aspettano sette finali” : Alessio Romagnoli, capitano del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prossima sfida dei rossoneri contro la Lazio: “Sono sette finali decisive. Partiamo da sabato sera, per noi sarà importante, contro un’avversaria forte e dovremo dare il massimo per ottenere la vittoria”. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della ...

Milan - Romagnoli : 'La Lazio è nel mio cuore - ma dobbiamo vincere' : Sono molto contento per lo striscione che mi hanno dedicato, ma saremo avversari" ha detto il difensore rossonero, intervistato da Sky Sport. Da lasciarsi quanto prima alle spalle, dunque, tutte le ...