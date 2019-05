Milan – Dopo Leonardo anche Gattuso verso l’addio | lungo incontro con Gazidis

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Manca ancora l’ufficialità ma sembra che ormai non ci sia nulla da fare per tornare indietro:l’addio alle dimissioni di, ilsi avvicina ad un nuovo addio: sembra infatti che le strade die del club rossonero andranno presto in direzioni differenti. L’allenatore delha incontrato oggiper parlare proprio del suo futuro, delle ambizioni della squadra e delle prospettive: une ‘amichevole’, ma non del tutto in sintonia. Per questo motivo, per la differenza di vedute sul futuro del team, sembra che ormai la decisione sia stata presa:saluterà presto il, si attende solo il comunicato ufficiale. L'articolol’addio:conSPORTFAIR.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Gattuso ad un passo dall'addio. La decisione dopo l'incontro di oggi con #Gazidis - riotta : Conoscevo @vittoriozucconi come un giocatore dell'Inter uno del Milan dopo tanti derby. Ci prendevamo in giro e sch… - FabrizioRomano : Rino Gattuso non sarà più l’allenatore del Milan dal prossimo anno: dopo un lungo incontro con la società è arrivat… -