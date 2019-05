Mihajlovic | retroscena su De Rossi | “Tre anni fa gli proposi di farmi da secondo | ma…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Interessanterivelato a Tiki Taka dall’allenatore del Bologna Sinisa. Si parla dell’addio di Dee sul suo futuro. Incalzato sulla domanda, il tecnico serbo rivela: “Se vuole iniziare ad allenare può venire da me. Anzi, trefa glielo, ma lui ha voluto continuare a giocare. Per me non c’è problema comunque“. Le intenzioni di De, per ora, sembrano orientate ancora verso un prosieguo da calciatore. E il futuro cosa regalerà? LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie AL'articolosu De: “Trefa glidida, ma…” CalcioWeb.

