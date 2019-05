Mihajlovic avvisa il Bologna | il tecnico manda messaggi subliminali parlando del suo

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sinisapotrebbe cambiare aria nella prossima estate dopo una bella annata colda subentrato: la società proverà a trattenerlo con tutte le sue forze Sinisaè ancora molto incerto in merito al suo futuro. Ilvorrebbe trattenerlo, ma ilvuole prima capire i piani societari ed anche guardarsi attorno, come rivelato a Tiki Taka ieri sera: “Abbiamo parlato dei progetti futuri e il presidente ha confermato di voler investire per allestire una squadra che possa lottare per l’Europa. La prima impressione è buona, ma dovremo ancora approfondire, parlare di giocatori e altre cose. Sono candidato a molte panchine delle big? Forse perché sono l’unico allenatore libero, o che si può liberare. Finora ho parlato solo con il, se mi dovessero arrivare delle offerte il club sarà il primo ad essere avvertito“. La chiosa ...