Migranti e rifugiati | il Papa | Non cedere alle paure | si diventa razzisti Il motto

Il ministro Trenta "avvisa" Salvini : "Se c'è guerra in Libia - i Migranti diventano rifugiati" : "In caso di una nuova guerra nonavremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati si accolgono. Chidice che pensa al possibile attacco in Libia per risolvere ilproblema dei migranti sta facendo un errore enorme" ha detto il ministro della Difesa. E il vicepremier pentastellato punzecchia il leghista