Meteo | forte maltempo per il ciclone maghrebino | violento temporale a Perugia | disagi e

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ore diestremo in Italia per ilposizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a, dove unha allagato la città, creando tantissimie alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata dalle grandi quantità di acqua che hanno allagato le strade e fatto saltare i tombini, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alle polizie locali. Problemi anche lungo il raccordo-Bettolle e in E45, dove gli allagamenti hanno contribuito ad alcuni incidenti. Forti piogge hanno interessato l’intera provincia di, tra cui Assisi e Corciano. A Piegaro, dalle 16 sono caduti ...

